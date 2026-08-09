アストン・ビラに加え、ニューカッスル・ユナイテッドも31歳のポルトガル代表に関心を示しているようだ。日曜付のDaily Mailの報道によれば、オリンピック・マルセイユのピエール＝エミール・ホイビュアの移籍が最終的に破談となった場合、パリーニャはマグパイズにとって第一の代替候補と見なされている。

これにより、今後のニューカッスルでは元バイエルンのスターであるホイビュア、もしくはパリーニャが守備的MFでゲームメークを担う可能性がある。バイエルンの元監督トーマス・トゥヘルの希望していた選手だったパリーニャは、前年にフラムFCからの移籍が土壇場でフラムの拒否によって破談となった後、2025年にミュンヘンへ加入していた。

その後、ミュンヘン側はこのポルトガル代表に対し、引き続き獲得を目指すと約束していた。しかし、最終的に約5000万ユーロの移籍金でミュンヘン入りした時には、トゥヘルはすでに過去の人となっていた。その後任ヴァンサン・コンパニは、純粋に守備を志向するこのタックラーをうまく生かせなかった。

パリーニャは昨季をトッテナム・ホットスパーへのレンタル選手としてかなり成功裏に過ごした。完全移籍はミュンヘン側の要求する移籍金によって実現しなかった。トッテナムも、パリーニャの下部組織時代のクラブであるスポルティングも、最大のライバルであるベンフィカも、彼に設定されたとされる3500万ユーロの移籍金を支払う意思はなかった。

ジョアン・パリーニャに関心を示しているのは？

アストン・ビラのスポーツディレクター、ダミアン・ビダガニーが金曜日、香港で行われたミュンヘンとのテストマッチでビラが1-2で敗れた試合の後、公にパリーニャへの関心を認めたことを受け、ニューカッスルも争奪戦に加わったとみられている。

ニューカッスル・ユナイテッドでは、2人のセントラルMFであるサンドロ・トナーリ（トッテナムへ）とブルーノ・ギマランイス（王者アーセナルへ）の退団により資金は潤沢だ。2人で合計2億450万ユーロの移籍金をもたらした一方で、新たに就任したドイツ人指揮官マティアス・ヤイスレのチームには守備的MFが緊急に必要とされている。

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ニューカッスル・ユナイテッドの中盤を強化し得る他の候補は？

第1希望はホイビュアとされている。彼は2012年から2016年まで若手としてバイエルン・ミュンヘンと契約を結び、その後サウサンプトン、トッテナム、そして最後にマルセイユでキャリアを続け、プレミアリーグとフランスでプレーしてきた。もっとも、デンマーク代表の移籍がなお破談となるようであれば、パリーニャが一気に有力候補となる可能性があるとDaily Mailは伝えている。

少なくとも必要な資金不足によってこの移籍がニューカッスル側で頓挫する可能性は低そうだ。理論上は世界で最も裕福なクラブであるとはいえ、最近は以前のように湯水のごとく資金を投じているわけではないとしてもだ。