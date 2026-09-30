ユルゲン・クロップの代表監督就任は、今のところドイツに勝利をもたらしていない。ネーションズリーグではオランダと1-1で引き分けた後、ドイツ代表は数日後にギリシャ相手に0-1で敗れた。バイエルンの元スター、マリオ・バスラーは、クロップ、そしてとりわけ主将ヨシュア・キミッヒに矛先を向けている。

「私はもう何カ月も、いや何年も言い続けている。キミッヒはワールドクラスの選手ではない」と、バスラーは自身のポッドキャスト『Basler Ballert』で語った。「彼は並のミッドフィルダーだ」

「彼はあらゆるコーナーキック、あらゆるフリーキック、とにかく全部を蹴りたがっているように見える」と、バスラーは続けた。キミッヒ（31）はオランダ戦とギリシャ戦の両方でフル出場し、アムステルダムでもアウクスブルクでもアンカーとして起用された。

「彼は毎回いちばん多くボールに触れているが、それはあちこち走り回っているからだ。キミッヒがどこかへ走ると、みんなすぐに彼へボールを渡す。なぜなのかは分からないが、何も生まれなかった。最多のボールタッチ、多くの走り、確かにそうだ。だが、何も生まれなかった」

そのため、バスラーは変化を求めている。「キミッヒがただボールを持って中盤をドリブルし、試合のテンポを落とすだけなら、このサッカーでは何も前に進まない。だから今後はクロップが介入しなければならないと思う」と、バスラーは述べた。

自身もドイツ代表で30試合に出場したバスラーの言葉は、注目に値すると言える。というのも、ドイツメディアはむしろキミッヒをおおむね高く評価していたからだ。ギリシャ戦では16本のシュートのうち5本に関与し、パス成功率92パーセント、ボール奪取7回、デュエル勝率57パーセントを記録していた。

バイエルンのレジェンド仲間であるバスティアン・シュバインシュタイガーも、これまで116試合の国際Aマッチに出場しているキミッヒを高く評価していた。「私が問題だと見ているのは、最終ラインからのビルドアップだ。あの状況で創造的なパスを出せる唯一の選手はキミッヒだ。彼がいなければ難しくなる」と、シュバインシュタイガーは語った。

ドイツは木曜夜、アリアンツ・アレーナでセルビアと対戦し、今ネーションズリーグ大会初勝利を目指す。今回の代表ウィークは、10月4日（日）にテッサロニキで行われるギリシャとの厳しいアウェーゲームで締めくくられる。