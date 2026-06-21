元ニュージーランド代表監督：「サラーを止めるには、この作戦を実行すべきだ」

ニュージーランド代表元監督のリッキー・ハーバート氏は、ワールドカップのエジプト戦で歴史的勝利を掴むには、代表チームが冷静さと規律を保ち、モハメド・サラーの脅威を封じる対策が必要だと強調した。

ニュージーランドは初戦でイランと2-2で引き分け、大会初勝利を狙う。日曜にバンクーバーで行われるエジプト戦では、キャプテン・サラーの抑えが勝敗の鍵だ。

2010年南アフリカ大会でニュージーランド代表を率いたハーバート氏は、サラーの動きを制限しつつ、マークに選手を割きすぎないバランスが重要と説明した。

ロイター通信の取材にハーバート氏は「彼は世界クラスの選手だ。マンツーマンで孤立させられたら危険だ」と語った。 ただし、彼にばかり注目すると他のスペースを空けてしまう。だから、組織的にマークを続けながら、彼がターンして前線へ抜け出し、鋭いパスを出すのを防ぐことが大切だ」と語った。

ハーバートは、サラーとオマル・マルムシュの攻撃コンビがニュージーランド守備にとって大きな試練となると指摘。イランよりエジプトの方が全体として手強いと語った。

それでもイラン戦の引き分けを経て、エジプトもニュージーランドを尊重すると語り、「イラン戦は良い一歩で、勝ち点3を取れた可能性もある。失点については反省しているはずだ」と続けた。

ハーバート率いるニュージーランドは、南アフリカ大会でグループステージを無敗突破し、大きな称賛を受けた。

日曜のバンクーバーではハーバートも観客として試合を観戦するが、選手たちがリラックスしてその瞬間を楽しめば勝利は自然とやってくると確信している。

最後に彼はこう語った。「選手たちには『この瞬間を楽しめ』と伝える。外部のプレッシャーを試合に持ち込むな。厳しい試合になるか？ もちろん。 相手には世界クラスの選手がいるか？いる。だが君たちはワールドカップという世界最大の舞台にいる。その事実を受け入れ、前向きな気持ちで臨めばチャンスはある」と語った。