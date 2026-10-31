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元トッテナムのFWルーカス・モウラが、今年に入ってサンパウロで右アキレス腱を断裂した直後、現役引退を考えたと明かした。34歳のブラジル人アタッカーは、5月に行われたバイーアとのブラジル全国選手権の一戦が2-2の引き分けに終わった際、ロッカールームで選手生命を危ぶんだという。

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深刻な負傷で引退が頭をよぎる

モウラは、5月3日にクラブの医師から右アキレス腱の完全断裂と診断された瞬間、現役引退が頭をよぎったと明かした。3月18日のアトレチコ・ミネイロ戦で肋骨を2本骨折し、約2カ月の離脱を経て待望の復帰を果たしたが、開始からわずか30分ほどで再び負傷。さらなる長期リハビリを前に、ベテランは今後の現役生活に疑問を抱いた。

契約の不透明さが当初のショックに拍車

元プレミアリーグのアタッカーであるモウラは、2018年1月から2023年6月までのトッテナムでの5年間に公式戦221試合で39得点を記録した。現在のサンパウロとの契約が暦年末に満了するため、今回の負傷には特に動揺したという。これほど重度の断裂では復帰まで12カ月近くかかることも多く、治療中に所属クラブを失うのではないかと恐れた。

モウラはGEのインタビューで、当時をこう振り返った。「あのとき、更衣室に戻った際に、確かにその考えが頭をよぎった。あの場で負傷が確認された後、アキレス腱のけがについて普通に耳にするのは、復帰まで10カ月から1年かかるということだから。『契約は12月に終わる。そのとき自分はどうなっている？ クラブに所属していないのか？』と思った。そういう不安が忍び寄ってくるんだ」

妻の言葉が復帰への意欲を呼び起こす

バイーア戦の翌日に当たる5月4日、モウラはアルベルト・アインシュタイン・イスラエリタ病院でモイゼス・コーエン医師が執刀する手術を受け、成功した。医師からは少なくとも6カ月の離脱が必要だと告げられた。長期離脱を受け止めきれずにいたモウラは、妻の言葉によって考え方が変わり、リハビリに取り組む意欲が湧いたと語った。

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手術後に妻からかけられた励ましの言葉について、モウラはこう続けた。「『ねえ、明日病院を出られるか分からないまま入院する人がどれだけいるか考えてみて。あなたのけがは、6カ月後には回復できるものよ』。その言葉で目が覚めた。もっと強くなって戻ろうと思った。そこで気持ちが切り替わったんだ。取り組もう、必要なことをすべてやろう、と」

予想より早い復帰を経てダービーへ

当初の医療上の見通しを覆し、モウラは5カ月余りで復帰。10月10日のヴィトーリアとのリーグ戦での2-1の勝利で戦列に戻り、以降の4試合ですでに1得点を挙げている。34歳のモウラは、11月4日にサンパウロが宿敵コリンチャンスを迎える一戦でもその勢いを維持したいところだ。その後はフルミネンセ、ボタフォゴとの対戦が控える。12月に契約満了を迎えるなか、シーズン終盤の好パフォーマンスが決め手となる可能性もある。