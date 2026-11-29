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マンチェスター・ユナイテッドがプレミアリーグからの降格を避けたいのであれば、3億ポンドを投じて守備陣を丸ごと刷新する必要がある。

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これは、talkSPORTの番組司会者であるジェイミー・オハラとジェイソン・カンディの見解だ。両者は、ブレントフォードに0-4で完敗したマンチェスター・ユナイテッドは冬の移籍市場で動き、守備陣を完全に再構築する必要があると考えている。

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ユナイテッドは欧州5大リーグのクラブの中で最悪の守備記録となっており、オハラとカンディは、1月の冬の移籍期間に巨額の資金を投じる必要があるとみている。

オハラは番組「GameDay Phone-In」で次のように語った。「今の自分から見て、この状況を抜け出す唯一の方法は、守備陣を丸ごと新たに獲得することだ。新しい守備陣を買わなければならない。最終ラインはあまりにもひどい」

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元トッテナムの選手であるオハラは、最終ラインの立て直しには2億ポンドの投資が必要になる可能性があると考えている。一方、番組で共に司会を務めるジェイソン・カンディは、その費用は3億ポンド近くに達するかもしれないとみている。

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オハラはさらに、夏の間にクラブが獲得できたはずの選手に触れ、こう付け加えた。「彼らはトッテナムからルカ・ヴシュコヴィッチを獲得できた。彼と契約することができたんだ。獲得可能な選手はいる。だが、彼らは適切な選手と契約していない」

マンチェスター・ユナイテッドの守備陣は、ここ数年で大きく変わっていない。ブレントフォード戦の敗戦に出場したDF5人のうち、ハリー・マグワイア、リサンドロ・マルティネス、ディオゴ・ダロト、ルーク・ショーの4人は、2022年8月に同じ相手に0-4で敗れた試合にも出場していた。

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これらの選手について、カンディは次のように語った。「彼らの一部を入れ替えるとしても、直面する問題はどうやって放出するかだ。1月はそれを行うには最悪の時期だ」

さらに「彼らは資金を投じざるを得ない。チームを降格圏から引き上げるのに必要な選手を獲得したいのであれば、3億ポンドの話になる」と続けた。

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アントニオ・リュディガー

カンディがレンタル移籍という選択肢を提案すると、オハラはマンチェスター・ユナイテッドの降格回避に役立つと考える選手の名前を挙げた。それが、レアル・マドリーに所属するドイツ人DFアントニオ・リュディガーだ。

オハラは「彼らは3億ポンドも使わないだろう。おそらくレアル・マドリーからアントニオ・リュディガーか、そういうタイプの選手を獲得するのではないか」と語った。

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さらに次のように付け加えた。「彼らには経験豊富な選手、あるいはチームのリーダーとなる選手を獲得する必要がある。状況を見ていると、どうしてマンチェスター・ユナイテッドがここまでひどくなれるのかと疑問に思う。彼らは深刻な問題を抱えている。確かに最終ラインはひどい。だが、DFたちを見ていると、彼らは孤立して放置されていると感じる」

リュディガーはチェルシーでプレミアリーグの5シーズンを過ごした後、2022年にレアル・マドリーに加入した。

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スペインのクラブへの移籍以降、8つのタイトルを獲得しており、その中には自身のキャリアで2度目の優勝となったチャンピオンズリーグも含まれる。

しかし、33歳のドイツ人DFは2026-2027シーズン、ジョゼ・モウリーニョ監督から継続的な信頼を得られず、チーム内での役割が縮小している。ラ・リーガでの出場はわずか4試合で、1ゴールを記録している。