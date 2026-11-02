共有 GOALをGoogleでフォロー

元ボルシア・ドルトムントDFのパトリック・オウォモイエラ氏は、元リヴァプール監督のユルゲン・クロップ氏がドイツ代表を国際サッカーの頂点に返り咲かせると期待している。シグナル・イドゥナ・パルクで59歳のクロップ氏の下、5シーズンにわたってプレーした元サイドバックは、かつての指揮官にはチームを即座に復活させるだけのカリスマ性があると考えている。

広告

ドイツ代表再建を託された戦術家に期待

オウォモイエラは、クロップが今夏のワールドカップ敗退後にユリアン・ナーゲルスマンの後任に就いたことで、クラブで収めた成功をドイツ代表でも再現できると確信している。レッドブルのグローバルサッカー部門責任者を退いたリヴァプールの元指揮官は、7月にEURO2028と2030年ワールドカップまでを含む4年契約を結んだ。8月に正式に就任し、世界王者に4度輝いたドイツ代表の再建に着手した。

限られた活動期間に生きる即効性

日々チームを指導できるクラブとは異なり、代表チームの監督が練習場で戦術を浸透させ、選手の選択肢を見極めるために使える時間は限られている。

ミュンヘンで行われ、Bulinewsも出席したメディア向けの取材で、オウォモイエラは、かつての指揮官がそうした制約に対処するのに理想的な人物である理由を説明した。「彼は短期間で重要なことを変えられる。だから適任なんだ。ドイツ代表の選手たちと毎日練習できればいいのにと思うけど、そうはいかない。言ったように、彼はすぐに効果をもたらし、何をすべきかという明確なビジョンを示せる。

「今は以前にも増して、彼の実績が選手たちに彼の言葉を信じさせる助けになっている。そのすべてが、時間は少なくても物事を動かせる監督に合っている。あとは適切な人材を見つけるだけだ。彼は最初の代表活動期間に多くの選手を起用したし、今後もそうなるだろう」

広告 広告

指導法を特徴づける徹底した強度

オウォモイエラは2008年から2013年までドルトムントでクロップの指導を直接受け、ブンデスリーガで2度、DFBポカールで1度優勝した。ハンブルク出身のオウォモイエラは、クロップがロッカールームでの自由と妥協のない身体的要求をどう両立させていたかを振り返り、こう付け加えた。「ハードワークを求めながら、その中で楽しむことも大切にする監督だった。彼自身もいつも楽しそうだった。僕らに多くを求めたけど、楽しむことも許してくれた。

Related Topics

「ロッカールームでは彼が一番声を出していた。だから、僕らにもそういう自由を与えてくれた。ただ、ピッチでは懸命に働き、彼の要求に応えてそれを示さなければならなかった。彼は頭の中に映像を描かせることができた。どこへ動き、何をしてほしいのかを、とても分かりやすく伝えてくれた。頭の中で映画を見ているようだった。やるべきことに向けて選手を奮い立たせる、その能力が彼を多くの監督より際立たせている。彼は僕らに、最も強度の高いサッカーを求めた。

「追って、追って、追い続ける。常に追い続けるんだ。ボールを奪ったら、全力で相手に向かって速く走る。相手にボールを持たれたら、また追いかけて奪い返す。彼はゲーム感覚も取り入れた。ある週にチーム全体で120キロ走ったら、次の週には124キロ走ろうと言うんだ。僕らは彼の言葉を信じていた。試合やダービーで負けても、彼は気にすることはないと言った。正しい方向に進んでいると感じていたからだ」

広告

就任後の4試合は1勝2分け1敗

クロップは就任後最初のUEFAネーションズリーグ4試合で、1勝2分け1敗、3得点2失点と堅実なスタートを切った。9月にはオランダでの初戦を1-1で引き分け、ホームでギリシャに0-1で敗れる波乱もあったが、ドイツ代表は10月1日にセルビアを2-0で下し、その3日後には敵地でギリシャと0-0で引き分けた。59歳のクロップは、11月の代表活動期間に勢いをつけたいところだ。