両監督は試合中から意見が対立しており、試合終了後にはあわや取っ組み合いの騒動に発展するところだった。シャヒンが自分に向かって不満を口にしたことでアクは激怒し、長年ブンデスリーガでプレーしたシャヒンに詰め寄ろうとした。両チームのコーチングスタッフ数人が間に入って2人を引き離さなければならなかったが、アクの怒りは収まらず、容易ではなかった。

この行動により、ガズィアンテプの監督は試合終了後、アルパスラン・セン主審からレッドカードを提示された。今後、重い処分を受ける可能性がある。

シャヒンは騒動の発端や経緯について具体的には語らなかった。その後の記者会見では「そこで起きたことは、そこで起きたこと。そこで終わりにします。こうしたことについて、これ以上話すつもりはありません」と述べるにとどめた。

さらに「私にとって大事なのは試合だけです。私は決して無礼な振る舞いはしません。私を知る人なら分かっています。アンテプの健闘を祈っています。私たちにとって非常に重要な勝ち点3でした」と続けた。

シャヒン（契約は2028年まで）にとって、バシャクシェヒルはボルシア・ドルトムントを解任された2025年初め以来、初めて指揮するクラブだ。1年余り前にイスタンブールのクラブの監督に就任し、これまでの45試合で1試合平均1.62ポイントを獲得している。

元HSVのストライカー、ダヴィー・ゼルケらを擁するシャヒンのチームは、ガズィアンテプ戦に勝利した結果、スュペル・リグで10位につけている。国際大会の出場圏までは勝ち点4差だ。

バシャクシェヒルは次の月曜日、イスタンブール勢同士の対決でベシクタシュと対戦する（17時）。