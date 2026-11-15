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前ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンが抱いていたとされる懸念により、新星ブラヤン・グルダはドイツ代表デビューの機会をそれまで得られなかったようだ。

Skyの報道によると、RBライプツィヒの攻撃的選手グルダの「屈託がなく、時に良い意味で生意気で、無邪気な性格」を、ナーゲルスマンは必ずしも好ましく思っていなかったという。当時、同監督のコーチングスタッフの間では、現在22歳のグルダをA代表に定期的に招集し、起用するのはまだ早いという見方が強まっていたとされる。

グルダがナーゲルスマンからドイツ代表に招集されたのは一度だけだった。自国開催の欧州選手権を目前に控えた2024年6月、ウクライナと0-0で引き分けた試合でメンバー入りしたが、90分間を通してベンチに座ったままだった。その後、ナーゲルスマンがこのウイングを再び招集することはなかった。

2026年ワールドカップでの低調な成績を受けてナーゲルスマンが退任を余儀なくされ、ユルゲン・クロップが後任に就いて初めて、グルダを取り巻く状況は変わった。新監督は9月末のネーションズリーグ最初の試合からグルダを招集するつもりだったが、攻撃的選手の腹筋の肉離れにより、その計画は直前に頓挫した。

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そして先週金曜日、グルダはついにドイツA代表デビューを果たした。ネーションズリーグでセルビアに3-1で勝利した試合では、ピッチ上で際立つ活躍を見せ、50メートル以上を駆け抜ける見事な単独突破から、一時3-0とするゴールも決めた。

Getty Images

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次の試合 GER UEFAネーションズリーグ リーグA 14:45 NED 視聴する

セルビア戦後、ユルゲン・クロップはブラヤン・グルダのプレーをどう評価したか？

この活躍に、クロップも惜しみない賛辞を送った。「いやあ、すごいね」と試合後に喜んだドイツ代表監督は、グルダと対峙したペタル・スカチェフに同情し、「あの左サイドバックは気の毒だよ！」と語った。

クロップはセルビア戦前から、ドリブルを得意とするこの攻撃的選手を絶賛していた。「彼はプレーを楽しむ素晴らしい選手で、まだ自分のポテンシャルを出し切っていない。あの年齢で出し切る必要もないが、良い兆しを数多く見せている」

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月曜日のオランダ戦でも、グルダが先発する可能性がある。ドイツ代表はネーションズリーグ最終節で、準々決勝進出のためにオランダ代表を相手にどうしても勝利が必要だからだ。

現在、ドイツはオランダとギリシャに次ぐグループ3位。勝ち点3を獲得すれば進出が決まり、引き分けの場合は、並行して行われる試合でセルビアがギリシャに勝つ必要がある。