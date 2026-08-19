kickerの報道によれば、19試合に出場したドイツ代表のアンドリッヒには、その旨がクラブ側から極めて明確に伝えられ、移籍を勧められたという。新指揮官カルレス・マルティネスの下では、3バックから4バックへのシステム変更により、アンドリッヒの出場機会はほとんど見込めないようだ。

昨夏にグラニト・ジャカが退団して以降、ヴェルクスエルフを主将としてピッチへ導いてきたアンドリッヒは、昨季はカスパー・ヒュルマンドの3バックにおいて中心的な選手としてプレーした。ただ、常にミスなくプレーできていたわけではなく、加えてスピード不足も何度となくはっきりと露呈していた。

それでも31歳のアンドリッヒは、波乱の多かったバイヤーのシーズンにおいて絶対的な安定勢力であり続け、最終的には公式戦46試合に出場した。コンバートされたセンターバックとして、重要な2ゴールも記録している。第29節のドルトムント戦では1-0の決勝点をマーク。さらに、後にチャンピオンズリーグ準優勝チームとなるアーセナルとの第1戦ではヘディングで先制点を挙げ、バイヤーファンに一時は大番狂わせへの夢を抱かせた。

アンドリッヒはクロップ体制下でDFBチーム復帰を望み、出場機会を必要としている

5年を過ごし、契約を2028年まで残しているにもかかわらず、アンドリッヒのレバークーゼンでの時間は今や終わりを迎えたようだ。退団に関する最初のうわさやフランクフルトの関心が出回っていた際、アンドリッヒ本人は少し前に『Bild』に対し、「誰かにクラブから追い出されるか、自分が何か新しいことをしなければならないと感じない限り、自分から移籍を進めることはない」と語っていた。

kickerによれば、フランクフルトとの話が具体化することはなかったという。それでも、今後も多くの出場時間を得たいのであれば、アンドリッヒは実際に「何か新しいことをする」必要がありそうだ。その希望は、彼をキャリアで初めて国外へ向かわせる可能性もある。少なくとも、アンドリッヒは海外移籍を十分に想像できるようだ。

また、ユルゲン・クロップ新体制のドイツ代表についても、アンドリッヒはまだ完全には諦めていない。「基本的には、もう一度代表に入ることを目標にしている。再び代表の注目を集められるようにやっていきたい」と、彼は8月初旬にkickerへ語っている。「またチームの一員になることを求めているし、代表でもまだ何かを経験したい」

アンドリッヒはすでにテレビ解説者としてクロップと知り合っていた

クロップとは、W杯期間中にすでに活発な交流があった。2人は大会期間中、Magentaでテレビ解説を務めていた。「会えば本当に楽しかった。サッカーについてたくさん話した」と、ヘルタ・ベルリンで育成を受けたこのMFは話している。

アンドリッヒはその前、ユリアン・ナーゲルスマンのW杯メンバー入りを逃していた一方で、2024年の自国開催EUROではトニ・クロースの隣で定位置を確保していた。そして今、レバークーゼンでもついに居場所を失うことになりそうだ。

今後は、より若い戦力がそのポジションを担うことになるようだ。レバークーゼンはこの移籍市場で、たとえばトップタレントのケネット・アイヒホルンを獲得した。彼はアンドリッヒとまったく同じ守備的MFの役割をこなせる選手だ。ただし、現在17歳となったアイヒホルンには「治療を要する代謝性疾患」が診断されている。そのため、アイヒホルンがいつヴェルクスエルフでデビューできるのかは、依然としてまったく見通せない。

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