「パリへの移籍は、エリス・スキリの父親を通じて、どちらかといえば偶然に実現した」とトラップはポッドキャスト『Copa TS』で説明した。それまでトラップは、このチュニジア人MFとアイントラハト・フランクフルトでともにプレーしていた。スキリは2023年、現在は再び所属している1.FCケルンからSGEに移籍していた。

スキリの父親は「当時のFCパリの監督と知り合いだった。それが最初の接点になった」とトラップは続けた。当時このフランス1部クラブを率いていたステファン・ジリについては、「彼から電話があり、移籍を考えられるかと聞かれた。最初の電話では1時間以上話したが、サッカーの話は10分だけだった。その後、代理人のフォルカー・シュトルートと話し、彼が移籍の手続きを進めてくれた」と振り返った。

ドイツ代表として9試合に出場したトラップは、通算10年間在籍したフランクフルトを2025年夏に離れ、移籍金100万ユーロでパリFCに加入した。トラップにとっては、かつてプレーしたパリへの復帰だった。周知のとおり、2015年から2018年まで同じ街のライバルであるPSGに所属していた。

ケヴィン・トラップ、2025年12月からパリFCの正GKに

パリFCでは当初、控えに回ることが多かったが、2025年12月からは正GKの座を確立している。36歳のトラップは今季のリーグ・アンでここまで7試合に出場し、失点はわずか7。パリFCは開幕から8試合で14ポイントを獲得しており、トラップは今季の好スタートに大きく貢献している。2月末にジリとパリFCが袂を分かった後、夏からは元チェルシー監督のリアム・ロシニアーが指揮を執っている。

先週末のRCランス戦では、チームが今季2敗目となる1-2の敗戦を喫したが、トラップは体調不良で欠場していた。パリでの契約は2028年までとなっている。