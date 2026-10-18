セビージャの元選手であるアントニートは、アンダルシアのクラブがサンティアゴ・ベルナベウでレアル・マドリードに1−4で敗れた後、審判への批判を強めた。アルダ・ギュレルがペケ・フェルナンデスに対して行ったプレーが検証されなかったことに抗議し、さらに試合の流れに影響を与えたとみられる他の判定についても異議を唱えた。

アントニートはセビージャの公式ラジオで次のように語った。「レアル・マドリードは審判に不満を言って恥ずかしくないのか。彼らの言い訳は、ペケが受けた肘打ちをはっきりと見ていなかったというものだ。ご存じのとおり、スコアはまだ0−0だった。決定的な場面なのに、見ていなかったと主張する。これはどんなサッカーなんだ。ラ・リーガとVARは恥ずかしくないのか」

さらにこの元セビージャの選手は、自身の表現によれば、チームが再び不当な扱いを受けたと述べ、こう続けた。「ギュレルが退場になるべき場面があった。2点目の前にもファウルがあったし、我々にもゴールが認められるべきだった」

そして怒りをにじませた口調でこう語った。「クラシコに向けて準備を整え、レアル・マドリードが勝ち点を落とさないようにしたいのか。そんなことはあり得ない。中盤の判定で唯一正しかったのはレアル・マドリードに対するものだけだった。与えられたPKもばかげていた。彼らはあのようなPKをレアル・マドリードとバルセロナにしか与えない」

アントニートは最後に、自身の見解では試合で最も良かったのは負傷者も退場者も出さずに終わったことだと指摘し、起きたことを「恥ずべきこと」と表現して批判を締めくくった。