元サウジアラビア代表：「ポルトガルはロナウドを必要としていない。メッシは別次元だ」

ポルトガル代表のキャプテン、クリスティアーノ・ロナウドが再び批判されている。2026年W杯第1戦で「ヨーロッパのブラジル」と呼ばれるポルトガルはコンゴ民主共和国と1－1で引き分けた。

サウジアラビア代表の元スター、アフマド・アティフ氏は番組「ドゥリーナ・ギール」で「ロナウドは精神面でチームにプラスだが、技術とフィジカルの両面で優れたフォワードが必要なので先発起用は避けるべきだ」と語った。

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さらに「ロベルト・マルティネス監督は戦力が整っているものの、それを生かし切れておらず、スター揃いの代表で成果を上げるのは難しい」と指摘した。

また、アルジェリア戦で輝いたリオネル・メッシについては「彼は別次元の選手だ。あらゆる問題を解決し、すべてをこなす。サッカーの枠を超えたプレーをするから、アルジェリアは彼に対して非常に苦しんだ」と語った。

さらに「メッシがピッチを離れた瞬間、アルジェリア代表はようやく自分たちのサッカーを取り戻し始めた。ボールを受けてパスし、シュートして得点まで、すべてを彼一人で行っていたからだ」と結んだ。

アルジェリア代表はグループリーグ初戦でアルゼンチンに0-3で敗れている。



