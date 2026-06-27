元サウジアラビア代表選手：「ワールドカップで勝ち点2を取れたのは前向きだ！」

サウジアラビア代表の元スター、アフマド・アティフ氏は、2026年W杯での「アル・アハダル」の成績は驚きではないと語った。戦術課題を抱える現状を考慮すると、3試合で勝ち点2は肯定的な結果だと強調した。

チームはウルグアイ、カーボベルデと引き分け、スペインに敗れてグループステージ敗退。この結果を受け、コーチ陣や選手への批判も高まっている。

番組「ドゥリーナ・ギール」に出演したアティフは「これが今の限界だ。2ポイントを取れたのは前向きな結果だ。ウルグアイやカーボベルデにも負けていたかもしれない。現実を受け入れるべきだ」と語った。

さらに、代表が抱える問題は近年始まったものではなく、数年前から主要大会で勝てず、湾岸カップさえも制していないことが、サウジアラビアサッカーの衰退を物語っていると説明した。

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真の問題は準備と基盤作りにあると指摘し、システム全体の見直しが必要だと強調した。「すべてが誤りであり、我々は暗闇の中を進んでいる。負けること自体は問題ではないが、ピッチ上で明確な戦術の形を示さなければならない」と語った。

「インドネシアにも勝てないのに、スペインや強豪にどう戦うのか」と語った。

最後に、彼は試合を左右する才能ある選手がいないと疑問を投げかけ、発言を締めくくった。 「才能はどこにあるのか？将来代表を率いる才能が1人も2人もいないはずがない」と語り、競争力回復へ育成システムの改革を訴えた。