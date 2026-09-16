元オランダ代表監督ロナルド・クーマン氏の妻バルティナ・クーマンさんが65歳で死去

元オランダ代表監督ロナルド・クーマン氏の妻、バルティナ・クーマンさんが65歳で亡くなった。クーマン氏が水曜日、インスタグラムを通じて明らかにした。バルティナ・クーマンさんは慢性型の乳がんを患っていた。

「深い悲しみの中にありますが、それと同時に大きな誇りと愛を胸に、私の美しい妻であり、私たちみんなにとって最愛の母、そして祖母に別れを告げます」と、クーマン氏はインスタグラムに記した。

バルティナ・クーマンさんは慢性型の乳がんを患っていた。2010年に初めてがんと診断され、2018年に再び病気が確認された。さらに5年後、がんが再発していることが判明し、今回は慢性型だった。

2025年にはRTL Boulevardで、自身の病について率直に語っていた。「時々つらい時期もあります。でも私はとても強いフローニンゲンの女性なので、前に進み続けます」と、当時彼女は話していた。「素晴らしい子どもたちがいて、かわいい孫たちがいて、すてきな夫もいます」

クーマン氏は前回のワールドカップ後、オランダ代表監督を退任した。オランダ代表はその大会で、決勝トーナメント1回戦でモロッコに敗れて敗退した。自身も闘病中でありながら、バルティナさんは夫の代表監督時代を支え続けた。

「妻のバルティナは、自身の闘病生活がありながらも、私が代表監督としての仕事をやり遂げるよう、毎日支え、励まし続けてくれました。それは信じがたいほどの強さの証しです」と、クーマン氏は声明で述べた。

「そのことに対する感謝の気持ちは、どんな言葉を尽くしても言い表せません」