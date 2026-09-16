元オランダ代表監督ロナルド・クーマンの妻、バルティナ・クーマンさんが65歳で死去

元オランダ代表監督ロナルド・クーマン氏の妻、バルティナ・クーマンさんが65歳で死去した。クーマン氏が水曜日、インスタグラムを通じて明らかにした。バルティナ・クーマンさんは慢性型の乳がんを患っていた。

「深い悲しみの中にありますが、大きな誇りと愛とともに、私の美しい妻、そして私たちにとってかけがえのない母であり祖母でもある人に別れを告げます」と、クーマン氏はインスタグラムに記した。

バルティナ・クーマンさんは慢性型の乳がんを患っていた。2010年に初めてがんと診断され、2018年に再び病気が確認された。さらに5年後、がんが再発していることが判明し、今回は慢性型だった。

2025年にはRTL Boulevardで自身の病について率直に語っていた。「時々つらい時期もあります。でも私はとても強いフローニンゲンの女性ですから、前に進み続けます」と当時話していた。「素晴らしい子どもたちがいて、かわいい孫たちがいて、すてきな夫もいます」

クーマン氏は前回のワールドカップ後、オランダ代表監督を退任した。オランダ代表はその大会でモロッコに敗れ、ラウンド16で敗退した。自身も闘病中でありながら、バルティナさんは代表監督在任中の夫を支え続けていた。

「妻のバルティナは、自身の闘病を抱えながらも、私が代表監督としての仕事を全うできるよう、毎日支え、励まし続けてくれました。それは信じられないほどの強さの証です」と、クーマン氏は声明でつづった。

「そのことに対して、私がどれほど感謝しているかは、どんな言葉を尽くしても言い表せません」