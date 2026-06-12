元オランダ代表がメンフィス・デパイに緊急助言

アンワル・エル・ガジは、日曜日のワールドカップ日本戦で、ロナルド・クーマン監督にブライアン・ブロッベイの先発起用を勧めている。彼はまた、メンフィス・デパイを慎重に扱うべきだと語る。

エル・ガジは『デ・テレグラーフ』紙に、ブロベイを「今回のナンバー9」と評価。その理由は、プレースタイルやプレミアリーグでのフィジカル強度だけではない。

「メンフィス・デパイを守るためでもある」と代表2試合出場経験のあるエル・ガジは付け加える。「代表で55ゴール36アシストは驚異的だ。それなのにマスコミやファンから過小評価されている」。

だからこそ初戦の日本戦ではデパイを保護すべきだ」と主将は助言した。 「アルジェリア戦のように100％でないのに先発すれば批判は避けられない。監督はそれを避けるべきだ」

「メンフィスには時間を与えてほしい。そうすればこのW杯で必ず価値を示す」と語り、ブロッベイへの揺るぎない信頼を強調した。「エバートン戦でジェームズ・ターコウスキーのような“怪物”を振り切り決めたゴールが、彼の今シーズンを物語っている」。

アヤックスとPSVでプレーした元FWは、ブロッベイがこのオランダ代表に大きな貢献をもたらすと見ている。「代表では理想的なターゲットマンだ。オランダは常にボールを保持しようとするが、強豪相手にはプレスを受ける場面もある。そんな時、ブロッベイへロングボールを蹴り、他の選手がセカンドボールを狙えば息を付けられる」

アルジェリア、ウズベキスタン戦ではドニエル・マレンが起用されたが得点はなく、布陣再考を求める声も出ている。