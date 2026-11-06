元ウォルヴァーハンプトン、イングランド代表DFコナー・コーディが33歳で現役引退を発表

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コナー・コーディが33歳でプロサッカーからの引退を発表し、15年間の現役生活に幕を下ろした。ウルブスで317試合に出場した元イングランド代表DFは、新たなポッドキャストとYouTube番組の共同司会者を務めることが発表された翌日の金曜日朝、引退を明らかにした。少年時代に所属したリヴァプールでは指導にも携わっている。

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コーディ、インスタグラムへの投稿で現役引退を発表

コーディが33歳で現役生活に終止符を打った。金曜日の朝、インスタグラムへの投稿で明らかにした。発表に添えて、DFは「夢のような人生だった。永遠に感謝しています。ありがとう」とつづった。

『Sky Sports』が報じたところによると、コーディは8月31日に双方合意の上で契約を解除してレクサムを退団して以来、無所属だった。最後の出場は、チャールトンに期限付き移籍していた5月2日。スウォンジーに1-3で敗れた試合で61分間プレーした。

ウルヴァーハンプトンで300試合以上に出場、イングランド代表で10キャップ

コーディはリヴァプールでキャリアをスタートさせ、15年間にわたりシェフィールド・ユナイテッド、ハダースフィールド、ウルヴァーハンプトン、エヴァートン、レスター、レクサム、チャールトンでプレーした。その半分以上をモリニューで過ごし、ウルヴァーハンプトンでは公式戦317試合に出場した。

2017-18シーズンにチャンピオンシップ優勝を果たした後、コーディがウルヴァーハンプトンでの続く4シーズンに欠場したプレミアリーグの試合は、わずか1試合だった。2020年から2022年にかけてイングランドA代表で10キャップを記録し、EURO2020と2022年ワールドカップのメンバーにも選ばれたが、いずれの大会でも出場機会はなかった。

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コーディ、リヴァプールに復帰してU-21チームを指導

今年に入ってイングランドのU-19とU-21の両チームを指導したコーディは、9月にリヴァプールへ戻ったことを明かした。『BBC Radio 5 Live Sport』に「忙しくしていようとしている」と語り、こう続けた。「幸運にもリヴァプールのU-21チームに入る機会を得た。僕はそこで育った。若い選手たちを少し指導していて、素晴らしい経験になっている。

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リヴァプールのみんなは僕にとても良くしてくれる。選手たちだけでなく、チームに加わる機会をくれたジェイ・スピーリングとロブ・ページもそうだ。2人のやり方を少し見習いながら、練習前にはオフィスで、どうやって練習メニューを組み立てるかを見ている。練習で人数が必要なら僕も加わるし、自分のコンディションも維持できる。今はそんな感じだ」

コーディの今後は？

リヴァプールの若手選手たちへの指導は、コーディが指導者の道に進む足がかりとなる一方、メディアでの活動も始める。

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木曜日には、Sky Sportsのサッカー番組司会者マーク・チャップマンとともに、週1回配信の新しいポッドキャスト兼YouTube番組『The Football Dugout』で共同司会を務めることが発表された。