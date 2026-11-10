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シモーネ・インザーギ監督は、今季終了時に高額契約が満了するのに伴い、アル・ヒラルを退団する。イタリア人指揮官は今夏、サウジアラビアを離れる見通しで、セリエA復帰やプレミアリーグへの転身をめぐる憶測が過熱している。

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インザーギ監督、サウジアラビアでの挑戦に終止符

インザーギ監督は、現行契約の満了をもってアル・ヒラルを離れることを最終的に決断した。シーズン終了後に正式に退任し、高額報酬を得たサウジアラビアでの指揮に終止符を打つ。ニコロ・スキラによると、かつてインテルとラツィオを率いた同監督は、リヤドを本拠地とするクラブとの契約を延長しないことを決めたという。

現行契約は6月までで、報道によれば年俸は驚きの2600万ユーロに上る。インザーギ監督は2025年夏に中東へ渡った。インテルを率いてチャンピオンズリーグ決勝で敗れたわずか数日後に、アル・ヒラルへ加入した。

中東での浮き沈み

インザーギ監督のサウジアラビアでの指揮には、明暗の両面があった。就任初年度にはチームを率いてキングスカップを制し、国内での成功を手にした。

しかし、リーグ優勝にはあと一歩のところで届かなかった。アル・ヒラルは昨季最終節に僅差で優勝を逃し、クリスティアーノ・ロナウド擁するアル・ナスルにタイトルを譲った。

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その悔しい結末にもかかわらず、インザーギ監督はチームの好調を長期にわたって維持した。アル・ヒラルを公式戦47試合無敗という見事な記録に導いたが、9月にNEOMがその快進撃を止めた。

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セリエAでの輝かしい実績

インザーギ監督は中東へ渡る前から、指揮官として確固たる評価を築いていた。ラツィオとインテルの双方で大きな成功を収め、母国で高く評価されている。

インテルを率いた時期には、サン・シーロのファンに栄誉あるスクデットをもたらした。国内で成功を続けたこの期間には、コッパ・イタリアを2度、スーペルコッパ・イタリアーナを3度制している。

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その戦術眼は欧州の舞台でも発揮された。インザーギ監督はインテルをチャンピオンズリーグ決勝へ2度導いたことで知られ、サウジアラビアへ渡る前に世界屈指の指揮官としての地位を確立した。

強豪クラブがインザーギ監督の動向を注視

退任が迫るインザーギ監督を巡っては、イタリアサッカー界への復帰について議論が広がることは避けられない。今後数カ月、複数の強豪クラブが契約状況を注視するとみられる。

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10月初めの報道では、ユヴェントスとナポリが実績ある同監督の新天地候補として浮上する可能性が示された。どちらかのクラブへの移籍が実現すれば、セリエAの注目の舞台への大きな復帰となる。

ただし、次の指揮先が必ずしもイタリアになるとは限らない。プレミアリーグからの関心も報じられており、今年6月にアル・ヒラルを正式に離れるインザーギ監督には、魅力的な選択肢が豊富にありそうだ。