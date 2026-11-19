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アンドレア・ラノッキアが、インテルでプレーした日々の喜びと苦しみを振り返った。

元インテルDFは『イル・コリエレ・デッラ・セーラ』のインタビューで、こう語った。「ミラノに行くことは僕の夢だった。その1年前、バーリで十字靱帯を断裂し、2010年のワールドカップに出られなかった。インテルでは3冠を達成したチームの時代が終わりかけていて、モラッティは去り、監督も次々と代わっていた」

「混乱していた。僕らは無力感を覚え、練習場に行くことさえ重荷になっていた。自信を失い、まだサッカーを続けられるのかと自問していた。セリエAで、という話ではない。どのカテゴリーでもいいからプレーできるのか、と。もう自分が自分だと思えなかった」

「僕は長くインテルにいて、その状況の最大の責任者と見なされるようになった。ブーイング、罵声。スタジアムでも、路上でも、SNSでも。ひどかった。心の平穏を失い、具合も良くなかった。家から出たくなかった。うつ状態で、無気力になり、何も感じなくなった。すべてが意味を失っていた」

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「うつは静かに僕の一部になっていった。プレーにも影響が出ていた。サン・シーロでは、ピッチに入る前の通路で脚が震えていた」

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「インテルにキャプテンマークを外されたこと？ 最初の親善試合で知った。ロッカールームに入ると、自分のユニフォームの横に腕章はなく、イカルディのユニフォームの横にあった」

「どうやって抜け出したか？ 外部の人に助けを求め、心理士とのカウンセリングを始めた。そして、自分の弱さを批判せずに受け入れた」

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「海外での経験は大きな助けになった。子どもの頃のように、情熱を持ってサッカーに向き合い、プレーすることだけを考えられるようになった。英語が分からなかったから、周りに何を言われているか理解できなかったこともあるけどね（笑）」

「その後、インテルに戻ってからはスパレッティも助けてくれた。合宿中、あるサポーターが僕を侮辱したとき、ルチアーノはその人のところへ駆け寄って対峙した。幸い、間にはフェンスがあった。彼にはずっと感謝している」

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「2021年のスクデット獲得で、一つの区切りがついた。優勝したあのシーズンには、苦難から再起まで、僕の歩みのすべてが詰まっていた。あの頃、何年も前にスタンコビッチから言われた言葉を思い出した。2014年、ユヴェントスが僕の獲得を望んでいた。その頃、キヴ、マテラッツィ、そしてデキに相談した。彼はこう言った。『トリノではセリエAで10回優勝できるかもしれない。でも、それはクラブの優勝だ。インテルでリーグ優勝を果たせば、君は永遠に記憶される』と。彼の言う通りだった」