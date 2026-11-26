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ロレンツォ・ピロラが、所属するオリンピアコスとミランの一戦で前半の主役となった。この試合はヨーロッパリーグのリーグフェーズ第5節に当たる。

31分、ギリシャの準優勝チームが先制した場面で、イタリア人DFピロラのヘディングシュートがクロスバーに当たり、跳ね返ったボールをミランGKマイク・メニャンが自陣のゴールに入れてしまい、オウンゴールとなった。グスタボ・サーのCKを、ピロラがゴールエリア内で頭で合わせていた。

その4分後には、ピロラがゴールライン上で見事なクリアを見せ、アルファジョ・シセの無人のゴールに向けたシュートをスライディングで防いだ。シセはアルドン・ヤシャリの縦へのパスを受け、飛び出したGKシュテファン・オルテガより先にボールに触れていた。

さらに前半アディショナルタイムの1分、ピロラは好位置から左足でシュートを放ったが、クロスバーを越え、追加点を逃した。ジョアン・シウヴァからパスを受けたオニェマエチが低いクロスを送り、その前には敵陣の中ほどでボールを奪ったジェルソン・マルティンスがジョアン・シウヴァにつないでいた。

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後半は流れが変わった。まず、49分にポルトガル人のジョアン・シウヴァが、かつてボローニャとアタランタでプレーしたスイス人レモ・フロイラーのアシストから得点し、2-0とした。しかし56分、ピロラはオマリ・ハッチンソンを抑えられなかった。ハッチンソンはミランの逆転劇で1得点2アシストを記録し、アルファジョ・シセが63分にヘディングで、クリスティアン・プリシッチが71分に右足のボレーで得点した。その後、95分にはディエゴ・モレイラがカウンターから決め、最終スコアを2-4とした。

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2002年生まれのピロラはインテルの下部組織で育った。U-17カテゴリーではイタリア王者となり、国内スーペルコッパも制した。

獲得タイトルには、2020年のセリエA優勝もある。この年、アントニオ・コンテ監督はピロラに、インテルのトップチームで最初で最後となる出場機会を与えた。7月16日のSPALとのアウェー戦で、4-0と勝利した試合の後半80分にアントニオ・カンドレーヴァに代わって途中出場した。その後、インテルはピロラをセリエBのモンツァへ2シーズンにわたって期限付き移籍させた。

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ピロラはオリンピアコスと2028年6月まで契約を結んでいる。クラブは2024年夏の移籍市場で、サレルニターナから300万ユーロで獲得した。加入後は82試合に出場し、1得点1アシスト、イエローカード6枚を記録。2025年には二冠を達成し、ギリシャのリーグ戦とカップ戦を制した。

ピロラはU-15からU-21まで、イタリアの各年代別代表を経験した（U-21代表では26試合3得点）が、フル代表での出場経験はない。現在はロベルト・マンチーニ代表監督からの招集を待ち、期待を寄せている。

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最後にもう一つ。 ピロラには双子のカルロがおり、GKとしてプレーしている。所属先はアルチェラスコ・チッタ・ディ・エルバ（ロンバルディア州のエッチェッレンツァ）だ。