元イングランド代表選手：サラーは打ちのめされ、自信を失っている

元イングランド代表GKで、現在は「TNT Sports」の解説者を務めるジョー・ハートが、土曜日に開催されたFAカップ準々決勝でリヴァプールがマンチェスター・シティに0-4という惨敗を喫した試合における、エジプトのスター選手モハメド・サラーのパフォーマンスについてコメントした。

シティはノルウェー代表のアーリング・ハーランドが39分、45+2分、57分にハットトリックを達成し、50分にはガーナ代表のアントワン・セミニョが3点目を決めた。

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サラーは64分にPKを失敗し、77分にピッチを去り、代わってフェデリコ・キーザが投入された。

シティ戦でのエジプトのスター選手のパフォーマンスについて、ジョー・ハートは試合後の分析番組で次のように語った。「我々はモハメド・サラーが自信に満ちた選手である姿に慣れているが、今日は苦戦し、自信を失っているように見えた」。

さらに、「前半のピッチに現れた彼は、打ちのめされたような様子だった！」と続けた。

ハートは今シーズン、過去にサラーのプレーを称賛したこともあったが、今日のコメントではエジプトのスター選手のパフォーマンス低下に焦点を当てた。