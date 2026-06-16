元イングランド代表のスターがトゥヘルに助言：「サウスゲートの過ちを繰り返すな」

元イングランド代表のジョー・コールは、トーマス・トゥヘル監督が前任者ガレス・サウスゲートと同じ過ちを犯せば、代表チームのワールドカップは「良い結果で終わらない」と警鐘を鳴らす。

イングランドは明日水曜日、クロアチアとの初戦に臨む。2年前の欧州選手権準優勝を超す成果が期待される。

トゥヘル監督は開幕戦の先発メンバー選びに苦慮しており、特にハリー・ケインの背後で起用する選手をモーガン・ロジャースとジュード・ビリングハムのどちらにするか検討中だ。

トゥヘルは今週、右ウイングで起用した経験もあるロジャースと、攻撃的MFの2人を同時に起用できると示唆した。

しかし元イングランド代表ウインガーのジョー・コールは、トヒールが「ベストな選手を全員先発に詰め込む」という旧弊な慣習に戻ってはならないと主張する。

コールは英紙『メトロ』に「彼のアプローチは新鮮だ。サウスゲイトが就任したとき、代表は4年間方向性を失い、選手層も低下していた」と語った。

さらに「だからこそ選手起用の機会を得て、チームワークとシステムを築き、飛躍できた」と続けた。

しかし突然、選手たちがスターとなり、ガレスの晩年にはまた昔に戻ってしまった。彼はピッチに11人だけでは済まないと感じていたのだろう」

「中には威厳を持つ選手もいた。彼らはヒーローだった。だからガレスは、古いやり方への回帰と戦っていたのだと思う」と語った。

チェルシーでプレーしたコールは続けた。「トーマスが来て、私たちはゼロから再出発した。ディクラン・ライス、ハリー・ケイン、ジュード・ビリングハムといったスターがいるが、彼は『私が監督だ』と伝えた」。

「彼は方針を明確にし、戦術も哲学も求める選手タイプも選んだ。今後も貫くはずだ」

この方針を貫けば成功すると期待している。昔に戻れば結果は出ない」と語った。

この習慣は断ち切るべきだ。それでも皆は先発を知りたがる。私たちは個人ではなくチーム全体を見なければならない。

彼は続けた。「この国はこの点が弱い。私は選手同士を対立させる状況で苦しんだ。サッカー選手は個人競技者だ。プロになるために努力し、その後エゴを脇に置き、毎週チームに身を捧げる」。

試合が終われば出場したかどうかに関わらず全員で夕食をとり、そのバランスをうまく保つ必要がある」と続けた。

最後にこう結んだ。「この大会では、スターもいれば全試合に出場する選手もいる。一方で1分もプレーしない選手もいる。それでも全員がチームのために身を捧げるべきだ。それはスタメンもベンチメンバーも同じだ」。



