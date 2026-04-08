元イタリア代表選手が「あの時代の監督」を選出：「彼の下では、ピッチの上で吐きそうになったものだ！」

ユヴェントスと元イタリア代表のエマヌエーレ・ジャッケリーニが、W杯での惨敗を受け再建を図るアズーリの次期監督に指名された。

イタリア代表はプレーオフ決勝でボスニア・ヘルツェゴビナにPK戦で敗れ、3大会連続でワールドカップ出場を逃した。

そこでジャキエリニは、現在ナポリを率いるアントニオ・コンテの代表復帰を提案。「彼は困難な時に頼れるリーダーだ。兵士を戦いに備えさせる。今、我々に必要なのはそれだ」と語った。

関連記事：イタリアの惨事、その余波…ユヴェントスの元監督がコンテの後任候補に

ジャキエリーニはユヴェントスとユーロ2016イタリア代表でコンテの下でプレーし、準々決勝ドイツ戦でPK負けを経験した。

彼は『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』紙にこう語った。「彼（コンテ）には魂に響く指導法がある。それに従えば成長できる。選手たちは彼のために全力を尽くす。彼はチームとの間に独特の絆を築く方法を知っている」。

さらに「ピッチでは常に何をするべきか分かり、同じ動作を何千回も繰り返す。疲労困憊し、嘔吐しても、酸素マスクを使ってでもやり遂げる。終われば完全に消耗している」と語った。

彼はさらにこう語った。「コンテは最高だ。彼は我々をワールドカップに戻してくれるだろう。彼はすでに代表チームで成功する能力を証明している。その輝かしい実績が何よりの証拠だ。彼はユヴェントス、インテル、ナポリで自らを再発明した。そして今、これまで以上に、イタリア代表でも同じことを成し遂げるだろう」。

さらに「コンテが来たら代表は一変した。私はユヴェントスで彼の下でプレーし、彼がチームに何をもたらすかを知っている。トリノでもコヴェルチャノでも練習は過酷だったが、ピッチでは輝けた」と語った。

彼はこう結んだ。「私たちの使命は良いパフォーマンスを見せ、戦いに備えた兵士となることだと彼は言った。ヒーローはいなかったが、勝利への渇望が勝敗を分けた」