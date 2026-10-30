共有 GOALをGoogleでフォロー

元アーセナルFWガブリエウ・ジェズスは、少年時代を過ごしたパルメイラスへの忠誠心から、夏の移籍市場でブラジルの強豪フラメンゴからの打診を断ったと明かした。29歳のアタッカーは南米には戻らず、移籍期限最終日に北ロンドンからスペインの名門バルセロナへ移籍した。

広告

ブラジル人選手、リオのクラブからの誘いを断る

ブラジル代表のジェズスはTVバンデイランテスに対し、ミケル・アルテタ監督の構想から外れたことが明らかになった際、リオデジャネイロを本拠とするフラメンゴが母国への復帰を働きかけたと明かした。ストライカーはキャリアの前半にマンチェスター・シティで数々のタイトルを獲得したが、エミレーツ・スタジアムでは度重なるコンディション不良が前進を妨げた。そうした先行きの不透明さから、欧州と南米の複数クラブが獲得の可能性を問い合わせていた。

育ったクラブへの思いが国内移籍を阻む

FWは2013年から2015年にかけてパルメイラスの下部組織で成長し、2015年にはブラジル全国選手権セリエAの最優秀新人賞を受賞するとともに、コパ・ド・ブラジルを制覇。2016年には、パルメイラスが22年ぶりのリーグ優勝を果たす中、ボーラ・ジ・オウロを受賞した。

イングランドに渡るまでに、サンパウロでの83試合で28得点9アシストを記録した。そうした経歴がフラメンゴとの交渉に進まなかった理由だと説明し、ジェズスは語った。「彼らは僕と話したがっていたけれど、丁重にこう伝えた。『連絡をいただき本当にありがたいです。でも、そちらが戻ってきてほしいと思うフラメンゴの下部組織出身選手がいるのと同じように、僕もパルメイラスの下部組織出身です』」

ブラジルでの移籍先はパルメイラスのみ

センターフォワードは早々に南米へ戻るのではなく、バルセロナと2029年6月までの3年契約を結び、欧州でのプレーを続ける道を選んだ。現時点でカタルーニャを離れる予定はないものの、いずれ母国へ戻る際に検討するのは古巣だけだと強調。「僕はパルメイラスだ。僕の頭の中はパルメイラス。復帰する可能性があるとすれば、100％パルメイラスだ。いつになるかは分からない」と付け加えた。

広告 広告

好スタートがカタルーニャでの復調を後押し

移籍期限最終日にスペイン行きが決まってから、ジェズスはゴール前での鋭さを取り戻しつつある。29歳のFWは2026-27シーズン、公式戦での最初の8試合ですでに4得点1アシストを記録した。バルセロナの前線で先発の座を固め、主要タイトルを争うためには、今後数カ月間、負傷せずにプレーし続けることが重要になる。