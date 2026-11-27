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元アーセナル主将のピエール＝エメリク・オーバメヤンが、スペインで交通事故に遭い、肝を冷やした。ベテランFWは所属するデポルティーボ・ア・コルーニャの朝の練習に向かう途中、高速道路で衝突事故に巻き込まれ、運転していた高級車が損傷した。

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朝の高速道路で衝突事故、緊急車両が出動

Football.Londonによると、事故は木曜日の現地時間午前9時30分ごろ、スペイン北西部ピアデラ地区の高速道路AP-9、16キロ地点で発生した。ターコイズ色のフェラーリF12 N-Largoを運転していたオーバメヤンがBMW X1に衝突。相手の車は横転し、後にレッカー移動された。

現場には治安警備隊、消防隊、救急隊が駆けつけたが、重傷者はなく、両車の乗員は全員無事に車外へ出た。衝突事故の後も、37歳のオーバメヤンは自分の車でデポルティーボの練習施設シダーデ・デポルティーバ・デ・アベゴンドへ向かい、予定通り練習を終えた。

けがのなかったオーバメヤン、事故を振り返る

練習後に事故について語ったガボン代表FWは、少し驚いただけだったと強調した。

オーバメヤンは「少し驚いただけだ。人生ではこういうことも起こる。何より大事なのは、事故の相手が無事で、僕も無事だということだ」と話した。

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デポルティーボ復活へ、ベテランFWの意欲は衰えず

オーバメヤンはチェルシー、マルセイユでの2度の在籍、サウジ・プロリーグのアル・カーディシーヤを経て、7月に昇格したばかりのデポルティーボに加入。契約期間は2028年までの2年間だ。8月にMirror の取材に応じ、ほかのオファーを断ってクラブの復活をけん引する道を選んだ理由を説明した。

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「情熱は間違いなくまだある。そうでなければ、別の挑戦を選んでいただろう。いくつかオファーはあったけど、情熱はまだあるし、自分に挑み続けたい。このクラブを再び最高の状態に戻そうとするのは、特別な挑戦だと思う」

「来年でプロとしてのキャリアを始めてから20年になる。正直に言って、コンディションはかなりいい。まだサッカーに多くのものをもたらせるし、情熱もある。それは決して変わらないと思う」

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「体が続けられると言っている限り、僕は続ける。もちろん、いつか最高のレベルでプレーするためにベストを尽くせないと感じたら、やめるかもしれない。でも今は、まだ数年はやれると確信している。だからこそ、ここでの挑戦を受け入れた。本当に力になれると分かっているからだ。まだゴールを決められるし、アシストもできる。試合で結果を出せる」

日曜日には古巣バルセロナと対戦へ

木曜日の事故でけがを負わなかったオーバメヤンは、日曜日の古巣バルセロナ戦に出場可能だ。2018年に当時のクラブ最高額でアーセナルへ移籍し、163試合で92得点を挙げた後、2022年にバルセロナへ移ったFWは、よく知る相手との一戦で今も力を発揮できることを証明しようとしている。