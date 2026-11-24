共有 GOALをGoogleでフォロー

元アーセナル、ドルトムントのMFトマーシュ・ロシツキーが、月曜日にブライアン・プリスケ監督を解任したスパルタ・プラハのスポーツディレクターを退任することで合意した。チェコ1部の同クラブは、5試合未勝利で首位スラヴィア・プラハとの勝ち点差が13に広がったことを受け、大幅な人事刷新に踏み切った。

広告

低迷するスパルタ、プリスケ監督を解任

スパルタは月曜日、デンマーク人指揮官のプリスケ監督を解任した。直近5試合で勝利がなく、ロシツキーも双方合意のもとで退任する。プリスケ監督は2022年の就任後、クラブをリーグ連覇に導いた。その後フェイエノールトへ移り、昨シーズンに復帰した。しかし国内リーグでの深刻な不振により、スパルタは勝ち点24の4位に沈み、同じ街を本拠地とする首位スラヴィアとは13ポイント差がついている。

クラブ幹部がプリスケ監督解任を説明

クラブ幹部は、プラハに戻ったプリスケ監督がチームを立て直すことを期待していた。しかし、リベレツ戦での低調な内容を受け、ついに我慢の限界に達した。判断の理由について、クラブの公式声明で執行役員会のフランティシェク・チュプル副会長は次のように述べた。「10月の代表ウィーク後、クラブ経営陣はブライアンに結果とパフォーマンスの両方を改善する機会を与えた」

「しかし、チームの不振が長引く中、リベレツ戦での満足できないパフォーマンスが重なり、我々は彼を監督職から解く決断に至った」

退任するクラブの象徴、後任はシヴォク

ロシツキーの退任により、選手としてのキャリアを始めたクラブで8年間務めたフロント職を離れることになる。スパルタの下部組織出身である元チェコ代表のロシツキーは、ドルトムントとアーセナルで活躍した後、古巣に復帰した。後任には、元スパルタのセンターバック、トマーシュ・シヴォクが就く見通しだ。

広告 広告

現職を退くものの、クラブはロシツキーに引き続き関わってほしいと考えている。チュプル副会長は「トマーシュの経験を完全に失うのは間違いだと認識している。そのため、今後数週間でクラブにおける将来的な役割の可能性について、彼と話し合う」と付け加えた。

次の試合 SPP UEFAヨーロッパリーグ 15:00 AZ 視聴する

スパルタに待つヨーロッパリーグでの試練

スパルタは11月26日木曜日、ヨーロッパリーグのリーグフェーズ第5節でオランダのAZをホームに迎えるため、立て直しに使える時間はほとんどない。4試合で勝ち点わずか4の22位につけており、決勝トーナメント進出の望みをつなぐには早急に勝利が必要だ。新体制の下で結果を安定させることが、欧州での戦いと国内シーズンの双方を立て直す鍵となる。