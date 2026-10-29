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カーライル・ユナイテッドは水曜夜、ブラントン・パークで驚異的な粘りを見せ、好調のハロゲート・タウンに3-0で勝利した。開始30分以内に元アーセナル下部組織のMFミゲル・アジーズとチームメートのハーヴィー・バンカーがともに退場となり、9人で1時間以上戦いながらの勝利だった。

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主力を欠くカーライル、数的不利をはね返す

ロブ・エリオット監督率いるカンブリア州のチームは、中盤の2選手を前半のうちに失いながらも、ハロゲートの5連勝を止めた。舞台は5部リーグだ。ケントン・リチャードソン、デイビッド・アジボイエとともに3人の変更の一人として先発に復帰した元アーセナルの有望株、24歳のアジーズは、開始15分で退場。MFバンカーも30分に退場となった。

先制点の後に退場者相次ぐ

退場者が相次ぐ前、カーライルは好スタートを切った。ジョシュ・ウィリアムズが左サイドから内側に切れ込み、カーブをかけたシュートをゴール隅に決めて先制した。

その後、アジーズはペナルティーエリア際でFKを受けてシュートを放ち、わずかに枠を外した。だが15分、モーガン・ウィリアムズへの激しいチャレンジに対し、主審のジェイミー・ロビンソンから一発退場を命じられた。

ホームチームのGKアダム・デボワは、キーラン・マクガッキンの遠目からのシュートをキャッチ。続いて同FWのヘディングが枠を外れるのを見届け、エリス・テイラーのクロスに合わせたブラッド・ドラガンのシュートも防いだ。その後の30分、バンカーがジョシュ・フマミへのファウルで一発退場となった。

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好機を逃すアウェーチーム、決め切るホームチーム

2人少ないカーライルは、それでも前半終了前に追加点へ迫った。カラム・ウェランのFKに合わせたモーガン・フィーニーのヘディングシュートは、ハロゲートのGKルーク・ハッチンソンに阻まれた。一方、デボワはテイラーの別のクロスにマクガッキンが合わせたボールをキャッチし、モーガン・ウィリアムズのボレーシュートは枠を外れた。

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後半開始からわずか1分、ジョシュ・ウィリアムズが巧みにペナルティーエリアへ入り、ウェランにラストパス。ウェランが落ち着いてハッチンソンを破った。反対側では、ショーン・マッコールスキーの至近距離からのヘディングシュートが枠を越えた。

61分には、途中出場したばかりのライアン・ガルビンが勝利を決定づけた。ハーフウェーライン付近からのカラム・キャンプスのパスに走り込み、最初のシュートをハッチンソンにはじかれたものの、こぼれ球を押し込んだ。

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カーライル首脳陣に出場停止への対応迫られる

この驚くべき勝利により、エリオット監督のチームはナショナルリーグで15試合を終えて勝ち点23の9位に浮上した。一方、敗れたハロゲートは同じく15試合を終え、勝ち点31の2位にとどまった。プレーオフ圏内を目指すカーライルは今後、出場停止となるMF2人を欠いたまま国内の試合日程を戦わなければならない。一方、衝撃的な敗戦を喫したヨークシャー州のアウェーチームは、自動昇格への歩みを維持するため、速やかな立て直しが必要だ。