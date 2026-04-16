元アーセナルとリヴァプールのGKアレックス・マニンガー氏（48）が死去した。

アレックス・マニンガー氏（48歳）が死去した。アーセナル、ユヴェントス、リヴァプールなどで活躍した元GKは、木曜朝、オーストリアで車に乗っていたところ列車にはねられた。

事故はザルツブルク近郊の村ヌスドルフ・アム・ハウンズベルクで発生。オーストリアメディアによると、マニンガーは運転席に座ったまま無人の踏切で列車にはねられた。

現場で応急処置が施されたが、手遅れだった。列車の運転士と乗客にけがはなかった。

オーストリア代表としては1999～2009年に33試合に出場。オーストリアサッカー協会は「サッカー界はかけがえのない人物を失いました」と哀悼の意を表した。

1997年にアーセナルへ移籍するまでオーストリアの複数クラブでプレー。主に控えGKながら公式戦64試合に出場し、リーグ優勝1回、FAカップ1回、コミュニティ・シールド2回のタイトルを獲得した。

その後イタリアのクラブでプレーし、2012年にはセリエA制覇を経験。現役最後のシーズンとなった16/17はリヴァプールと契約していたが出場機会はなかった。

オーストリア代表では33試合に出場。2008年自国開催の欧州選手権代表に選ばれたが、出場機会はなかった。