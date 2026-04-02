報道によると、ロシェン・プロリーグの3つの有力クラブが、今夏の移籍市場において、元アル・ヒラル所属のディフェンダーを獲得するために激しい争いを繰り広げていることが明らかになった。これはディフェンス陣を強化する重要な取引となる。

サウジ・プロリーグの各クラブは、タイトル争いに決定的な影響を与え得る優秀な選手を獲得することで、来夏の移籍期間中に戦力を強化しようとしている。特に、元アル・ヒラルのディフェンダーのような豊富な経験を持つ選手をはじめ、有望な才能を巡る各チーム間の争いが激化している。

サウジアラビア紙「アル・リヤディヤ」によると、現在タアウーンに所属し、かつてアル・ヒラルでプレーしたディフェンダーのムタブ・アル・マファルジは、来夏の移籍期間中の獲得に向け、サウジ・プロリーグの3クラブから関心を集めている。

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同紙によると、この選手に関心を示しているクラブはアル・イッティファク、アル・イッティハド、アル・アハリの3つであり、アル・ムファルジが示す卓越したレベルと守備における豊富な経験を考慮すると、ファンやメディアの大きな注目の中、激しい争奪戦が繰り広げられると予想される。

報道によると、各クラブは同選手を獲得するための財政的・技術的な可能性を検討しており、現在チームの守備陣において不可欠な存在であるタアウーンでのパフォーマンスを注視しているという。

ムタブ・アル・マファルジの「アル・スクリ」との契約は来月6月に満了する予定であり、これは彼がフリーで移籍することを意味する。