アル・ヒラルの元会長であるチームキャプテンのサレム・アル・ドスリは、去る3月の国際試合期間中にサウジアラビア代表への参加を回避したとの疑惑を晴らした。

アル・ドスリは、膝の負傷により合宿から外された後、エジプトおよびセルビアとの親善試合に「グリーン」の一員として参加しなかったが、このことが一部の人々から参加を回避したとの非難を招いていた。

元ヒラル会長のアブドゥルラフマン・ビン・ムサアド・ビン・アブドゥルアズィーズ・アール・サウード王子は、自身の公式Xアカウントを通じてツイートを投稿し、サレム・アル・ドスリの無実を強調した。

元ヒラル会長は、明日土曜日、ロシェンリーグ第27節でキングダム・アリーナにてタウーンをホームに迎える際、チームが抱える欠場選手リストの写真を投稿した。そのリストには「トルネード」ことサレム・アル・ドスリも含まれている。

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彼は次のように記した。「これが明日のリーグ戦、タアウーン戦におけるヒラルの欠場選手リストだ。説明されている通り、怪我を疑われ、それを装っているとほのめかされたり断言されたりしていたサレム・アル・ドスリだが、リーグの行方を左右するかもしれない重要かつ激戦となるこの試合を、怪我のために欠場することになった。」

報道によると、アル・ヒラルのキャプテンの欠場は、来週水曜日にホームでアル・クロードと対戦するロシェンリーグ第29節の前倒し試合でも続く可能性がある。

なお、アル・ドスリは今シーズン開幕以来、ヒラルで27試合に出場し、8ゴールを決め、10アシストを記録している。