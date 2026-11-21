共有 GOALをGoogleでフォロー

サウジアラビアのアル・ナスルでかつてスターとして活躍したフアド・アンワルが、宿敵アル・アハリとのクラシコでアル・ナスルが敗れた原因は、チームのキャプテンを務めるポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドにあったとの見解を示した。

広告

アル・アハリは昨日金曜日の夜、ジッダのアル・インマ・スタジアムで行われたロシュン・リーグ第9節の延期分でアル・ナスルと対戦し、3-1で勝利した。

フアド・アンワルはサウジアラビア紙『アル・リヤディーヤ』に対し、「アル・ナスルは特に前半に存在感を示し、ポルトガルのレジェンドであるロナウドのゴールで先制に成功した」と語った。

そのうえで、「しかし彼（ロナウド）はPKを決められなかった。あれを決めていれば、アル・ナスルは試合の主導権を握り続けられたはずだ。これがアル・アハリの選手たちに試合へ戻る原動力を与え、同点、そして逆転勝利へとつながった。さらにアル・ナスルは、セネガル代表FWサディオ・マネが家庭の事情で欠場したことで攻撃力を失っていた」と続けた。

この試合では珍しい場面も見られた。 クリスティアーノ・ロナウドが18分にPKを失敗したのだ。ロナウドはアル・アハリのGKであるセネガル代表エドゥアール・メンディの逆を突くことには成功していた が、ボールは右ポストを叩いた。

広告 広告

データ会社『オプタ』によると、ロナウドは今季のロシュン・リーグで蹴った2本のPKをいずれも失敗している。1本目は10月20日に行われたネオム戦（1-0で勝利）で、GKマルチン・ブルカの前に失敗していた。

Related Topics

この2本という数字は、ロナウドが昨季のロシュン・リーグで失敗したPKの合計と同じだ。昨季は8本中6本を成功させていた。

さらにロナウドにとって、ロシュン・リーグでPKを2本連続で失敗したのは、マンチェスター・ユナイテッドとの契約を解除し、2023年1月にアル・ナスルへ加入して以降初めてとなった。

広告

一方、フアド・アンワルは、アル・ナスルが抱える財政危機がクラブを苦しい立場に追い込んでいるとの見方を示した。特に新戦力の獲得に失敗したこと、とりわけクロアチア代表MFマルセロ・ブロゾヴィッチの退団後の補強がなかったことを指摘している。

アンワルは「アル・ナスルは今季、厳しい状況に置かれている。特に財政状況のために昨夏の移籍市場で戦力を補強できなかったことが大きく、限られた陣容でシーズンに臨むことになった。これはオーストラリア人のアンジェ・ポステコグルー監督の責任ではない」と説明した。

広告

さらに「今季、クロアチア人のマルセロ・ブロゾヴィッチを放出し、ポルトガル人のサム・コスタをアル・ナスルに連れてきた人物が責任を負うべきだ。特にコスタはここまで評価に値するプレーを見せていない。あのクロアチアのスターとは契約を更新したほうがよかった」と付け加えた。

その一方で、アンワルはアル・ナスルが今季のロシュン・リーグ優勝争いから脱落したとの見方を否定し、チームには正しい軌道に戻す力を持った優れた選手が数多くいると強調した。

広告

アンワルは最後に「この敗戦がアル・ナスルに影響することはない。チームにはこの局面と状況を乗り越えられる優れたスターたちがいる。強力な優勝候補になるだろうし、次節から2位に返り咲くと予想している」と締めくくった。

なお、この敗戦により、アル・ナスルは勝ち点28でサウジアラビアリーグ今季の順位表で3位にとどまっている。首位アル・ヒラルとは勝ち点2差で、アル・ヒラルは1試合消化が少ない。また2位アル・カーディシーヤとは得失点差で後れを取っている。