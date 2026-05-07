チュバ・アクポムはアヤックス退団に悪感情はない。30歳のイングランド人ストライカーは、アレックス・クロースに退団を迫られたが、やむを得ないと考えている。

昨夏、クロースは断固たる措置を講じざるを得なかった。フランチェスコ・ファリオリ監督の下、アヤックスはチャンピオンズリーグ出場権を獲得。その代償として、スヴェン・ミスリンタットが獲得した選手たちは大幅な昇給を得た。

クラブは彼らを手放すしかなかった。クロースは容赦なく、一部の選手を「ロッカールーム2」へ追放。これは「屈辱的な措置」と火曜の『デ・テレグラーフ』紙が報じた。

アクポムは「クラブの事情は理解していた。一部の選手は去らなければならず、場合によっては退団を強行されることも承知していた」と語った。

「アヤックスは財政を立て直す必要があった。私の年俸は高く、それはエージェントが交渉した条件だ。だから、あの扱いは正しかったとは言えない。」

「SNSでトップチームから外れたと知り、アレックスには直接伝えるべきだったと伝えた。話し合いや電話、メッセージで連絡はできたはずだ。私が貢献した分を考えれば、なおさらだ。それでも恨みはない」

それでも私はアヤックスを尊敬している。アムステルダムでは誰もが温かく声をかけてくれる。この雰囲気がある限り、クラブの悪口は言えない。