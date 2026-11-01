元アヤックス選手が酷評される「彼はプレミアリーグで最悪の選手だ」

英国メディアがリサンドロ・マルティネスを厳しく批判している。アルゼンチン人のマルティネスは土曜午後のチェルシー戦でレッドカードを受け、PKも与えた。これがマンチェスター・ユナイテッドの新たな敗戦につながった。

マンチェスター・ユナイテッドは土曜午後、スタンフォード・ブリッジで好プレーを見せた。前半はマイケル・キャリック率いるチームが優勢だったが、後半に入ると再び崩れた。

先制点を挙げたのはモーガン・ロジャーズ。センネ・ラメンスの守るゴールから遠い位置でボールを受けたが、そのままゴール前まで進み、ベルギー人GKとの一対一を確実に決めた。

その後、事態はさらに悪化した。マルティネスがコーナーキックの場面でウェスレイ・フォファナに体当たりし、マンチェスター・ユナイテッドはPKを与えた。これをコール・パーマーが決めた。

アヤックスの元選手であるマルティネスは、このファウルで2枚目のイエローカードも受けた。退場を余儀なくされ、10人となったマンチェスター・ユナイテッドに勝ち目はまったくなくなった。

試合後、英国の新聞各紙はマルティネスに厳しい評価を下した。「彼は今季のプレミアリーグ全体で最悪の選手だ。複数の試合で勝ち点を落とした最大の原因となっている（フラム戦でのオウンゴール、スパーズ戦とボーンマス戦でのミス、そして今回のチェルシー戦など）。プレーに気持ちが入っていないように見える。マンチェスター・ユナイテッドは、このような選手を起用し続けることはできない」とジ・アスレティックは記した。

ダニー・マーフィーもBBCで厳しい言葉を口にした。「彼はロッカールームで謝るだろうが、プレーするための心構えができていない。頼りにはできない。私なら再び起用しない。精神的にはもうやめてしまったように見えるというだけでも、その理由になる。彼の気持ちはプレーに向いていない。長期的に見れば、彼がもうチームの一員ではなくなることは明らかだ」