オリンピック・マルセイユはクインテン・ティンバーの移籍の可能性を巡ってFCポルトと協議を行っていると、Foot Mercatoが水曜日に伝えている。フランチェスコ・ファリオーリ監督は、1月からリーグ・アンでプレーしているこのMFを高く評価している。

報道によれば、ティンバー本人はプレミアリーグへの挑戦を優先しているという。マルセイユと2030年半ばまで契約を結んでいるこの選手に対し、イングランドのクラブが近くオファーを出すかどうかは、現時点では明らかになっていない。

ティンバーは今年1月、450万ユーロでフェイエノールトから引き抜かれた。それ以降、この守備的MFはフランスの強豪の一員として16試合に出場しているが、ゴールとアシストはまだ記録していない。

Transfermarktの記者サシャ・タヴォリエーリは先週、ポルトが1500万～1800万ユーロのオファーを出す用意があると報じていた。ただ、ティンバーがポルトガルでの新たなスタートを望んでいるかどうかは不透明だ。

ティンバーは今のところL'OMで好調なプレシーズンを送っている。今夏にはそれに先立ってオランダ代表の一員としてワールドカップに参加していた。2試合の親善試合では1ゴール1アシストを記録している。

マルセイユは金曜日にリーグ・アンの新シーズン初戦を迎える。フランスでの開幕節では、スタッド・ヴェロドロームにレーシング・ストラスブールを迎える。