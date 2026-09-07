元アヤックス戦士がイタリアのファンの心をつかむ「すでに最高の補強だ！」

ダニーロ・ドゥーキは月曜夜、ラツィオで強烈な印象を残した。元アヤックスの同選手はウディネーゼ戦の1-2勝利で重要な役割を果たし、試合後にはイタリアのサポーターからX上で「壁」と形容されるなど、多くの称賛を集めている。「すでに最高の補強だ」との声も上がっている。

ドゥーキはこの夏、ウニオン・ベルリンからフリーでラツィオに加入し、ローマで早くも注目を集めている。28歳のセンターバックはウディネでのパフォーマンス後、盛んに称賛されている。「またしてもドゥーキの素晴らしい試合だった」と、あるサポーターは書いている。

その守備の仕方も印象を与えている。「気のせいか、それともこのドゥーキはかなり強いマンマーカーなのか？ ポジショニングの感覚が良く、守備局面を読む力にも優れ、フィジカル能力も高い」との反応がある一方で、別のファンはもう1人の元アヤックス選手にも触れている。「完璧なドゥーキ、ケネト・テイラーは全盛期だ」

ドゥーキはウディネーゼ戦で守備の仕事だけにとどまらなかった。終了10分前、ケネト・テイラーが左サイドで彼にボールを預けると、このセンターバックは見事なクロスを送った。そのボールに元AZのアルベルト・グドムンドソンが頭で合わせ、決勝点となる1-2を決めた。あるサポーターは右サイドバックのマヌエル・ラッツァーリへの皮肉も忘れなかった。「ドゥーキの方がラッツァーリよりいいクロスを上げる」

その前まで、ラツィオは長い時間ウディネで苦しんでいた。後半開始直後、イェスパー・カールストロームがGKの股を抜くシュートを決め、ウディネーゼが先制。その後、ケネト・テイラーも重要な役割を果たした攻撃から、ダビデ・フラッテージがジェンナーロ・ガットゥーゾ率いるチームに同点弾をもたらした。

テイラーは途中出場のタイジャニ・ノスリンからボールを受けると、マッティア・ザッカーニをフリーにし、そのクロスからフラッテージが1-1を決めた。決勝点でも、この元アヤックスの選手が攻撃の起点となった。ドゥーキをフリーにし、その後のクロスがグドムンドソンにつながった。

こうしてテイラーも、イタリアのファンの間でますます強い印象を残している。「ケネト・テイラーはスーパーな選手だ」とあるファンが書けば、別のサポーターは「無限のインテンシティーとクオリティー」と評している。さらに別の声では、テイラーは「中盤を支配し」、多くのボールを奪ったとされている。

この2人のオランダ人の活躍は、ラツィオのセリエAでの完璧なスタートにも貢献している。ローマのクラブは3試合を終えて勝ち点9を獲得し、3位につけている。街のライバルであるASローマ、そして昨季王者インテルもまた、いまだ勝ち点を落としていない。