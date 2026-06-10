元アヤックスのFWコンセイソン、ポルトガルの引退試合で大活躍

ポルトガルは水曜日、ワールドカップ直前の最後の親善試合でナイジェリアを2-1で下した。試合はレイリアで開催され、ロベルト・マルティネス監督率いる代表チームはまもなくグループステージ会場のアメリカへ向かう。

序盤はポルトガルがボールを支配し、ナイジェリアもカウンターで反撃した。C・ロナウドは早々にチャンスを得たが枠を外れ、ナイジェリアのアコール・アダムスも好機を創出したがゴールを捉えられなかった。

前半半ば、ダロットからのパスをネトが冷静に決めてポルトガルが先制。 直後、ブルーノ・フェルナンデスの追加点チャンスはGKオコエが阻止。続くCK、ロナウドのヘディングもクロスバー上。

しかしナイジェリアも粘り強く反撃し、前半終了8分前、デレ＝バシルがアダムスをフリーでゴール前に送り出した。アダムスは冷静に右足で決め、1－1としてハーフタイムへ。

後半開始早々にはジョアン・フェリックスのシュートがクロスバーを叩いた。そして60分、右から切り込んだフランシスコ・コンセイサオが左足でファーサイドを射抜き2-1。

ポルトガルは6月17日（水）のコンゴとのワールドカップ初戦を前に勝利。23日にはオランダに敗れたウズベキスタンと、28日にはコロンビアと対戦し、グループステージを締める。