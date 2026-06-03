ポッドキャスト「Kale & Kokkie」によると、ハキム・ジエシュはアヤックス復帰に前向きだ。2027年夏にウィダードFCとの契約が切れるモロッコ代表MFは、復帰の可能性に前向きな意向を示している。

2016～2020年までアヤックスでプレーした彼と、彼らは今も定期的に連絡を取っている。

番組では、フレッダーがファンからよく近況を尋ねられると明かし、最近も本人と連絡を取ったという。彼は「現在モロッコでプレーし、良い1年を過ごしている。時折映像も見かける」と語った。

「契約はあと1年残っているが、アヤックスのような魅力的なクラブからオファーがあれば移籍できる条項を盛り込んでいる」とヴレッダーは続けた。

アヤックスが現実的な選択肢かどうかについては、「本人としては望んでいるが、アヤックスが受け入れるかどうかは分からない」と述べた。 「コッキー」は「彼のような選手が加入すれば、チーム内のモロッコ人若手選手たちにとって良い手本になる」と補足した。

33歳のウイング兼攻撃的MFはモロッコで調子を上げ、13試合で8ゴール2アシストを記録している。

それでも、モハメド・ウアビ監督が率いるワールドカップ代表には選ばれず、64試合出場するも3度目の本大会出場はならなかった。