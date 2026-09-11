ジャーナリストのムニル・ブアリン氏によると、ソンチェ・ハンセンはキュラソー代表への招集に今後応じない意向を示した。アヤックスとNECの元選手であるハンセンは、ディック・アドフォカートが代表監督でなくなった時にのみ、代表へ復帰する考えだという。

そのため、ハンセンはアドフォカートが次回の代表ウインドーに向けて編成したメンバーからも外れている。この期間、キュラソーはCONCACAFネーションズリーグで3試合を戦う。

ハンセンはキュラソー代表で通算7試合に出場しており、この夏にはワールドカップのメンバーにも入っていた。ドイツとのグループ初戦では先発出場も果たしたが、1-3とリードを許した状況でハーフタイムに交代。キュラソーは最終的にその試合を7-1で大敗した。

ハンセンはドイツ戦での交代後、ワールドカップの残り試合では1分もプレーせず、今回ついにアドフォカート体制の下では当面、代表に一切応じないことを決めた。

アドフォカートは金曜日、コスタリカ、ニカラグア、トリニダード・トバゴ戦に向けた招集メンバーを発表した。代表監督は今週前半、キュラソーとの契約を2027年半ばまで延長しており、当面は引き続き代表チームを率いることになる。

新メンバーの中で最も注目される初招集はキヤニ・ゼッヘンだ。AZのGKは今回、島の代表に初めて名を連ねた。NECのデフェロン・フォンフィレは肩の負傷で外れている。

キュラソーはネーションズリーグを通じて2027年ゴールドカップ出場を目指している。同代表はコスタリカ、ドミニカ共和国、ハイチ、ニカラグア、トリニダード・トバゴと同組に入り、準々決勝進出には上位2位以内に入る必要がある。

キュラソー代表の全招集メンバー

GK： ティリック・ボダク（フィテッセ）、エロイ・ルーム（マイアミFC）、キヤニ・ゼッヘン（AZ）

DF：ジョシュア・ブレネット（カイセリスポル）、ユリッヒ・カロリナ（FKボラツ・バニャ・ルカ）、ロション・ファン・エイマ（AEキフィシア）、シェレル・フロラヌス（PECズヴォレ）、ユリエン・ガーリ（アル・アブハ）、アルマンド・オビスポ（PSV）、シュランディ・サンボ（バーンリーFC）

MF： フニーニョ・バクナ（ガジアンテプFK）、レアンドロ・バクナ（イーディルFK）、タヒト・チョン（シェフィールド・ユナイテッド）、リヴァノ・コメネンシア（FCチューリッヒ）、アルジャニー・マルタ（テルスター）、タイリーズ・ノスリン（バーンズリーFC）、ニッキー・スーレン（SCカンブール）

FW：ジェレミー・アントニッセ（AEキフィシア）、ケンジ・ゴレ（マッカビ・ハイファ）、ユルゲン・ロカディア（タンパベイ・ローディーズ）、ジャール・マルガリタ（SKベフェレン）、ジョルディ・パウリナ（フォルトゥナ・デュッセルドルフ）、ナイジェル・トーマス（ADOデン・ハーグ）



