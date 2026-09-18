マイク・フェルウェイは、NECがミチェル・バッカーの獲得に動くのは賢明だと考えている。『デ・テレグラーフ』のクラブ番記者は、ユヴェントス戦で屈辱の0-5敗戦を喫したナイメーヘンのクラブにとって、このフリーのウイングバックを補強候補として挙げている。

NECは木曜夜、トリノでなすすべのない欧州の一夜を過ごした。ディック・シュローダー率いるチームは、いつも通り大胆に前から圧力をかけるプレーを試みたが、最終ラインの背後に大きなスペースを与え、前半の時点で早くも0-3とされていた。

とりわけ守備の左サイドでは、現在問題が深刻だ。アルムゲラ・カバルはユヴェントス戦での出来を受けて激しい批判にさらされており、デフェロン・フォンフィレとアフメトジャン・カプランは負傷している。

シュローダーは試合後、そのポジションにおける選択肢の少なさを嘆いた。「なぜ私がカバルを使い続けるのか？ ほかに何もないからだ」と、指揮官は容赦なく語った。「あの子は来たばかりで、プレーしなければならない。カバルが苦しんでいるのは事実だ。それはみんなが見ている」

フェルウェイは、だからこそNECはバッカーに目を向けるべきだと見る。「カバルを完全に見限る必要はない」と、彼は『デ・テレグラーフ』のKick-offで語っている。「彼は確か20歳で、こういう舞台でプレーするのは初めてだし、しかも彼にとってとても新しいやり方の中でプレーしている。でも、もっとずっと良くならなければならない。その意味でNECにひとつ提案がある。ミチェル・バッカーだ」

バッカーは9月初旬からフリーとなっている。アタランタとの契約が双方合意の上で解除されたためだ。「彼は契約を解除してもらった」とフェルウェイは続ける。「もしフリーで獲得できるなら興味深い存在になり得る。そうでなければ、リーグ戦でもかなり厄介なことになりかねないからね」

26歳のバッカーは、バイエル・レヴァークーゼンから加入した2023年からアタランタと契約していた。2024-25シーズンはリールにレンタル移籍し、35試合で4得点3アシストを記録。一方で昨季は負傷に苦しみ、アタランタでは1試合に出場しただけだった。

ヴァレンタイン・ドリーセンも、フェルウェイの提案に一定の賛意を示している。「バッカーにはかなり良い時期もあったし、普通に興味深い存在だろう」と、同紙のフットボール部門責任者は述べた。