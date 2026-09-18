マイク・フェルウェイは、NECがミッチェル・バッカーの獲得に動くのは賢明だと考えている。『デ・テレグラーフ』の記者は、ユヴェントス戦でニーメヘン勢が屈辱的な0-5の敗戦を喫した後、フリーとなっているこのウイングバックを補強候補として挙げた。

NECは木曜夜、トリノでなすすべのない欧州の一戦を過ごした。ディック・シュローダー率いるチームは、いつものように大胆さを持って前から圧力をかけるプレーを試みたが、最終ラインの背後に大きなスペースを空け、前半終了時点で既に0-3とされていた。

とりわけ守備の左サイドでは、現在問題が深刻化している。アルムゲラ・カバルはユヴェントス戦の出来を受けて厳しい批判にさらされており、デフェロン・フォンヴィレとアフメトジャン・カプランは負傷中だ。

シュローダーは試合後、そのポジションに選択肢がないことを嘆いた。「なぜカバルを起用し続けるのかって？ ほかに誰もいないからだ」と指揮官は容赦なく語った。「彼は来たばかりで、プレーしなければならない。カバルが苦しんでいるのは事実だ。それはみんな分かっている」

フェルウェイは、だからこそNECはバッカーに目を向けるべきだと考えている。『Kick-off』で『デ・テレグラーフ』に対し、「カバルを完全に見限る必要はない」と話した。「彼はたしか20歳で、こういう舞台でプレーするのは初めてだし、彼にとっては非常に新しいやり方の中でもある。でも、もっと良くならないといけない。その意味でNECにひとつ提案がある。ミッチェル・バッカーだ」

バッカーは9月初旬からフリーとなっている。アタランタとの契約が双方合意の下で解除されたためだ。「彼は契約を解除してもらった」とフェルウェイは続けた。「もしフリーで獲得できるなら興味深いかもしれない。そうでなければ、リーグ戦でもかなり厄介なことになりかねないからね」

26歳のバッカーは2023年からアタランタと契約しており、クラブは彼をバイエル・レバークーゼンから獲得した。2024-25シーズンはリールへレンタル移籍し、35試合で4得点3アシストを記録。一方で、昨季は負傷に苦しみ、アタランタではわずか1試合の出場にとどまった。

ヴァレンタイン・ドリーセンも、フェルウェイの提案に一定の可能性を感じているようだ。「バッカーにはかなり良い時期もあったし、普通に興味深い存在だろう」と、フットボール部門の責任者は述べた。