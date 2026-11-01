ルーカス・オカンポスが土曜から日曜にかけての夜（オランダ時間）、驚異的なゴールを決めた。現在はメキシコのモンテレイでプレーする元アヤックス選手は、クラブ・ティフアナとの一戦（3-3）で見事なオーバーヘッドキックを決めた。

ゴールが相次いだ前半、エスタディオBBVAのファンが退屈する暇はなかった。ジャクソン・ポロソがティフアナに先制点をもたらした後、ベルギー人のウーゴ・カイペルスがモンテレイのために2得点を挙げた。

前半アディショナルタイムには、アドニス・スタリン・プレシアド・キンテロが同点弾を決めた。試合前に明確な優勝候補と見られていたモンテレイは再び奮起を迫られ、試合開始から1時間弱でリードを奪い返した。

オリベル・トーレス（元セビージャ、FCポルト）がオカンポスにクロスを送ると、オカンポスはためらうことなく、完璧なタイミングのオーバーヘッドキックでボールをゴール上隅に突き刺した。2024年半ばから所属するモンテレイでの85試合目にして、18ゴール目となった。

しかし、これだけでは勝利に届かなかった。オカンポスのスーパーゴールから3分後、プレシアドがこの試合2点目を決めたのだ。これでモンテレイは、ティフアナより2つ下のリーガMX8位にとどまっている。

オカンポスは2022年半ばにアヤックスへ加入した。アムステルダムのクラブは、セビージャで高く評価されていたオカンポスを同クラブから期限付きで獲得した。しかし、アヤックスでは成功を収められず、4カ月後にセビージャへ戻った。