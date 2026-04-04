優勝決定戦に向けたPSVの予想スタメン

PSVは土曜日、優勝を懸けた一戦となるFCユトレヒト戦に臨む。ピーター・ボス監督は、すでに理想的な布陣を固めたようだ。フィリップス・スタディオンで行われるこの試合は16時30分にキックオフし、ESPN 1で生中継される。

チェコ代表としてワールドカップ出場を決めたマテイ・コヴァルがPSVのゴールを守る。右サイドバックにはキリアン・シルディリアが先発し、左サイドバックには出場停止処分中のアナス・サラ・エディンの代役としてマウロ・ジュニオールが起用される。PSVのディフェンスの中核は、ジェルディ・スハウトンとアルマンド・オビスポが担う。

ジョーイ・フェールマンはコンディションが回復し、中盤で先発出場する。PSVがリーグ優勝を決める可能性のあるこの一戦では、ポール・ワナーとイスマエル・サイバリがエインドホヴンの中盤を構成する。

デニス・マン（右）とイヴァン・ペリシッチ（左）がサイドからの脅威を担う。ボース監督は、最近フルハムへの移籍が破談となったリカルド・ペピではなく、グース・ティルをストライカーとして起用することを選んだ。

FCユトレヒトに勝利すれば、PSVは事実上の優勝となる。もしフェイエノールトが日曜日にFCヴォレンダムとのアウェイ戦で勝ち点を落とすようなことがあれば、エインドホヴェンの首位チームにとって3年連続の優勝が確定する。

PSVの予想スタメン：コヴァル、シルディリア、スハウトン、オビスポ、マウロ・ジュニオール、フェールマン、ワナー、サイバリ、マン、ティル、ペリシッチ。