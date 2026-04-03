優勝決定戦に向けたPSVの予想スタメン

PSVは土曜日、優勝を懸けた一戦となるFCユトレヒトとの対戦に臨む。ピーター・ボス監督は、すでに理想的な布陣を固めたようだ。フィリップス・スタディオンでの試合は16時30分にキックオフされ、ESPN 1で生中継される。

チェコ代表としてワールドカップ出場を決めたマテイ・コヴァルがPSVのゴールを守る。右サイドバックにはキリアン・シルディリアが先発し、左サイドバックには出場停止処分中のアナス・サラ・エディンの代役としてマウロ・ジュニオールが起用される。PSVのディフェンスの要は、ジェルディ・スハウトンとアルマンド・オビスポが務める。

ジョーイ・フェールマンはコンディションが回復し、中盤で先発出場する。ポール・ワナーとイスマエル・サイバリがPSVの中盤を構成し、この一戦でPSVはリーグ優勝を決める可能性がある。

デニス・マン（右）とイヴァン・ペリシッチ（左）がサイドからの脅威を担う。ボース監督は、最近フルハムへの移籍が破談となったリカルド・ペピではなく、グース・ティルをストライカーとして起用することを選んだ。

FCユトレヒトに勝利すれば、PSVは事実上の優勝となる。もしフェイエノールトが日曜日にFCヴォレンダムとのアウェイ戦で勝ち点を落とすようなことがあれば、エインドホヴェンの首位チームにとって3年連続の優勝が確定する。

PSVの予想スタメン：コヴァル、シルディリア、スハウトン、オビスポ、マウロ・ジュニオール、フェールマン、ワナー、サイバリ、マン、ティル、ペリシッチ。