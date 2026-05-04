優勝争いが激化：マンチェスター・シティが予想外の敗北を喫し、アーセナルとの差を広げられる

マンチェスター・シティは月曜日のプレミアリーグで3－3の引き分けに終わり、優勝争いで痛手を受けた。ペップ・グアルディオラ率いるチームは先制したが、後半に流れを失った。しかしジェレミー・ドクの試合終了間際のゴールで勝ち点1を得た。 この引き分けで2位シティは首位のアーセナルに勝ち点2差をつめられた。

ネイサン・アケとティジャニ・ラインダースをベンチに置いたシティは序盤からエバートンを自陣に押し込み、ジェレミー・ドクやラヤン・シェルキで何度もチャンスを作った。しかし機敏な守備とGKジョーダン・ピックフォードに阻まれ、前半43分までスコアを動かできなかった。

43分、ドクがペナルティエリアから切り込んで先制。0-1で折り返した。

しかし後半、エバートンは勢いを取り戻し、イリマン・ンディアイェが連続してチャンスを作った。68分にはマルク・ゲヒのミスを突いたテュエルノ・バリーが同点弾を奪った。 ティエルノ・バリーが緩いバックパスをカットし、ドンナルンマとの1対1を冷静に決めて1－1とした。

その5分後、ジェイク・オブライエンがコーナーキックをニアで頭で合わせ、2－1と逆転した。シティは流れを取り戻せなかった。

試合終盤、混乱は頂点に達した。81分、メルリン・ロールがエバートンの右サイドをドリブルで突破し、低いクロスを供給。バリーが今晩2点目のゴールで3-1とした。シティも諦めず、アーリング・ハーランドがすぐさま反撃の1点を決めた。 マテオ・コバチッチの見事なスルーパスを受けたストライカーはループシュートでネットを揺らし3-2。

終盤はシティが圧力を強めたが決定機は作れず。しかし97分、左隅でボールを受けたドクが中央へ切り込み、ファーサイドへ豪快な同点弾。3－3の引き分けとなった。