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スポーツ仲裁裁判所（CAS）がセネガルに有利な裁定を下し、同国の優勝が確定した。それでもアフリカネイションズカップ2025決勝をめぐる騒動の余波は収まっていない。ここ数時間でアブドゥライ・ファル会長に疑惑が向けられたことを受け、セネガルサッカー連盟が法的措置に乗り出すと発表したためだ。

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スポーツ仲裁裁判所（CAS）は火曜日、セネガルサッカー連盟の上訴を認めた。同大会決勝でセネガルを敗者とみなしたアフリカサッカー連盟（CAF）上訴委員会の決定を取り消し、規律委員会の決定を復活させたことで、セネガルの1-0での勝利が確定した。

しかし、この裁定で騒動のすべてに決着がついたわけではない。セネガル連盟の代理人弁護士の一人であるパトリック・カブ氏が、会長に向けられた発言や疑惑について法的措置を取ると発表したからだ。

セネガル連盟会長に向けられた疑惑

セネガルのニュースサイト『セネニュース』が伝えたところによると、カブ氏は自身のSNSアカウントで、依頼人が「名誉毀損にあたる発言」の被害を受けたと述べた。背景には、アブドゥライ・ファル氏と、スポーツ仲裁裁判所でアフリカネイションズカップ決勝の案件を審理する裁判官の一人との間で電話があったとする話がある。

同弁護士は「この大きな法的勝利と時を同じくして、我々の依頼人であるセネガルサッカー連盟のアブドゥライ・ファル会長と、スポーツ仲裁裁判所の仲裁人の一人との間の事実無根の電話について、名誉毀損的な発言が一部でなされ、拡散された」と語った。

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さらに、こうした発言をした人物が管轄の司法機関に証拠を提出できるよう「手助けする」ため、必要な措置を取る委任を事務所が受けたと付け加えた。

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火曜日には複数のニュースサイトが、アブドゥライ・ファル氏と、セネガルとモロッコの争いを審理した3人の仲裁パネルの一員であるウルリッヒ・ハース氏との間で電話があったとする報道を掲載していた。

また、スポーツジャーナリストのロマン・モリーナ氏も「日曜日、セネガルサッカー連盟のアブドゥライ・ファル会長と、スポーツ仲裁裁判所の3人の仲裁人の一人であるウルリッヒ・ハース氏との間で、数分間にわたる会話が実際に行われた」と述べている。

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『ラジオ・マルス』の情報筋によれば、モロッコはこの件で「極めて憂慮すべき状況」と表現する事態を見過ごすつもりはなく、最後の瞬間まであらゆる法的権利を守り抜く決意だという。

セネガル連盟は否定、モロッコは行動へ

一方、セネガルサッカー連盟はこの電話の存在をきっぱりと否定している。これに対しモロッコ側は、「事案」と呼ぶこの件をスポーツ仲裁裁判所に報告し、法的措置を取る権利を留保した。

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モロッコ側は公式声明で、この接触について疑問と強い驚きを表明した。そのうえで、利用可能な法的異議申し立て手続きを取る権利を完全に留保するとし、手続きの公正性を損なったり、判断の公平性に疑念を生じさせたりするいかなる行為も受け入れないと強調した。

スポーツ仲裁裁判所の裁定が出た後には、モロッコ王立サッカー連盟も裁定に異議を申し立てる意向を表明し、「必要なあらゆる法的措置」を取る用意があると強調している。