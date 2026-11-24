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アフリカ・ネイションズカップ2025決勝に関するスポーツ仲裁裁判所（CAS）の裁定は、セネガル代表の優勝を確定させるだけにとどまらなかった。モロッコとの決勝で起きた出来事を受け、セネガル代表の選手やコーチングスタッフ、とりわけパペ・ティアウ監督に科された懲戒処分についても、明確な立場を示している。

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アフリカサッカー連盟（CAF）の懲戒委員会は、1月18日にラバトで行われた両国によるアフリカ・ネイションズカップ決勝で起きた出来事を受け、セネガル代表に一連の処分を科していた。その中には、当時セネガル代表の監督を務めていたパペ・ティアウに対する、CAF管轄の公式戦5試合の出場停止処分が含まれていた。理由は「スポーツマンシップに反する行為、および懲戒規程に定められたフェアプレーと誠実性の原則への違反に加え、競技の評判を傷つけたこと」である。また、同監督には10万ドルの罰金も科された。

さらに、セネガル代表のイリマン・エンディアイェには「審判に対するスポーツマンシップに反する行為」を理由に、CAF管轄の公式戦2試合の出場停止処分が下され、チームメイトのイスマイラ・サールにも同じ理由で同様の処分が科された。

セネガルサッカー連盟に対しては、懲戒委員会がサポーターの不適切な行為を理由に30万ドルの罰金を科していた。この行為は競技の評判を傷つけ、懲戒規程に定められたフェアプレーと誠実性の原則に反するものとされた。加えて、選手とコーチングスタッフのスポーツマンシップに反する行為、およびそれに伴うフェアプレー、忠誠、誠実性の原則への違反とサッカーの評判を傷つけたことを理由に、同額の追加罰金も科された。さらに、試合中に選手5人が警告を受けたことによるチームの不品行を理由に、3つ目となる1万5000ドルの罰金も科されている。

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CASは火曜日の本日、53ページに及ぶ文書の中で、セネガルの選手とコーチングスタッフに科されたこれらの処分を重くするよう求めたモロッコ側の申し立てを、もはや判断の必要がないとして退けた。これにより、CAFの上訴委員会が先に承認した処分が維持されることとなった。

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一方で、セネガルのメディア『セネウェブ』が報じたところによると、スポーツ仲裁裁判所はピッチを離れたセネガル代表の選手たちに警告を与えた。裁定文には次のように記されている。「これは、試合中にセネガル代表の選手たちが一時的にピッチを離れたことが重大な違反ではなかったという意味ではない。当委員会は、国際サッカー連盟（FIFA）の規則に最近加えられた改正につながった取り組みを踏まえ、審判の判定に抗議してピッチを離れたり、試合の続行を拒否したりすることは、厳しく抑止されるべきだと考える。こうした行為は競技の精神、そしてサッカーが掲げるあらゆる価値観に反するものである。今回のケースでは、試合を再開するという審判の決定が尊重されなければならない」

セネガル代表は試合時間内に1-0で勝利していた。モロッコはブラヒム・ディアスがPKを失敗していた。その後、モロッコに優勝を与えるという決定にセネガルサッカー連盟が異議を唱え、CASに提訴したことで、決勝を巡る問題はスポーツ司法の場に移った。そしてCASは本日、セネガルの優勝を正式に認め、決着をつけた。

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