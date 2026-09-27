新たにオランダ代表監督に就任したシャビ・エルナンデスによって、25歳のサイドバックは日曜夜（18時）に行われるネーションズリーグのセルビア戦に向けたメンバーから外された。オランダサッカー協会がUEFAに提出した公式登録メンバーリストから明らかになった。

先週木曜のドイツ代表戦（1-1）でも、フリンポンに出場機会はなかった。右サイドバックはオランダ代表のメンバー入りこそしていたものの、90分間を通してベンチに座ったままだった。そしてセルビア戦では、23人のメンバーにすら入れなかった。

フリンポンにとって今回のメンバー外は、すでに約1年続いている競技面での危機における、またしても苦いどん底だ。バイヤー04レバークーゼンで2024年にブンデスリーガ優勝とDFBポカール制覇の2冠を達成した後、2025年夏にはFCリバプールがこの電光石火の右サイドバックを獲得した。レッズはその際、ブンデスリーガのクラブに4000万ユーロを支払っている。

アンフィールドにフリンポンを望んで呼び寄せた元レッズ指揮官アーネ・スロットの下では、4バックの右SBの座は確実と思われていた。しかし、当初はしつこい太ももの問題に苦しめられた。プレミアリーグ最初の16節のうち、負傷によって10試合を欠場。そうした事情もあり、年内終了時点で出場は公式戦27試合中わずか11試合（1得点1アシスト）にとどまっていた。

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新年に入り、負傷から回復してようやく出場機会が増えてからも、説得力のあるプレーを見せた試合はごくわずかだった。スロットの守備的な4バックでは、レバークーゼン時代のように3バックの右ウイングバックではなく、オランダ人DFは守備面とポジショニングで何度も致命的な弱点を露呈した。前への推進力でも期待された破壊力を欠き、シーズン終了時点で35試合に出場しながら、わずか2得点2アシストという寂しい数字しか残らなかった。

10月、フリンポンが太ももの問題で長期離脱する直前、元レッズのドン・ハッチソンはそのため次のように語っていた。「今季ここまで、見られる限りのリバプール戦はすべて見てきた。そしてその中のいくつか、例えばサウサンプトン戦（9月末のEFLカップ、2-1。編集部注）では、彼はとにかくボールを失い続けていた。簡単なパスがあらぬ方向へ行き、自信もどんどん失われている」

すでにその時点で、ハッチソンはLFCのスロット監督に対し、このオランダ人を外して代わりの選択肢を探すよう勧めていた。「私なら間違いなく（コナー）・ブラッドリーを先発させる。フリンポンの今のパフォーマンスでは、先発メンバーに近づくことすらできていない」とハッチソンは述べた。

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そして昨夏、フリンポンにはこの低調なリバプールでのシーズンの代償が突きつけられた。オランダ代表のW杯メンバー入りを逃したのだ。その代わり、アメリカ、カナダ、メキシコで開催された大会では、ユリエン・ティンバー（FCアーセナル）とデンゼル・ダンフリース（レアル・マドリー）が、元オランダ代表監督ロナルド・クーマンの信頼を勝ち取った。

そしてクラブでも、状況はいまだに本当に好転していない。シーズン開幕当初は新生リバプールを率いるアンドニ・イラオラ監督の下で右SBの第一候補として起用されていたが、現在は本職がセンターバックの新戦力ロナルド・アラウホにその座を譲っている。

数字だけを見れば、イラオラの判断は正しい。フリンポンが先発した4試合では6失点を喫した一方で、アラウホが先発した3試合ではリバプールはまだ1点も失っていない。 この点については、元イングランド代表のダニー・マーフィーも最近苦言を呈していた。

マーフィーはtalkSportで、「両サイドバックは」、フリンポンに加えて左の同ポジションであるミロシュ・ケルケズのことも指しているが、「FCリバプールの要求水準には達していない」と語った。「彼らが良くなることもないだろう。そういうものを持っていない。ハードワークはするが、クロスの質も、ピッチの最後の3分の1での判断力も低い」