新たにオランダ代表監督に就任したシャビ・エルナンデスにより、25歳のサイドバックは日曜夜（18時）に行われるネーションズリーグのセルビア戦に向けたメンバーから外された。オランダ協会がUEFAに提出した公式登録メンバーリストから明らかになった。

フリンポンは、先週木曜日のドイツ代表戦（1-1）でも出場していなかった。右サイドバックの同選手はオランダ代表メンバーには入っていたものの、90分間を通してベンチに座ったままだった。そしてセルビア戦では、23人のメンバーにすら入れなかった。

フリンポンにとって今回の代表落選は、約1年にわたって続く不振の新たな痛手となった。バイエル・レバークーゼンで2024年にブンデスリーガ優勝とDFBポカール制覇の2冠を達成した後、2025年夏にはリバプールがこの快速右サイドバックを獲得。レッズはブンデスリーガのクラブに4000万ユーロを支払った。

レッズの前指揮官アーネ・スロットは、自らの希望する補強として彼をアンフィールドに呼び寄せており、フリンポンには当初4バックの右SBのポジションが約束されているように見えた。だが、まずはしつこい太ももの問題に悩まされた。プレミアリーグ最初の16試合のうち、負傷によって10試合を欠場。その影響もあり、年内の公式戦27試合中出場はわずか11試合（1得点1アシスト）にとどまった。

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年明けにけがから回復してようやく出場機会が増えてからも、説得力のあるパフォーマンスを見せた試合はまれだった。レバークーゼンでは3バックの右ウイングバックとしてプレーしていた一方で、スロットの守備的な4バックでは、このオランダ人選手は守備やポジショニングで何度も明白な弱点をさらした。前進する局面でも期待された突破力を欠き、シーズン終了時点で35試合出場2得点2アシストという物足りない数字しか残せなかった。

10月、フリンポンが太ももの問題で長期離脱する直前、元レッズ所属のドン・ハッチソンはそのため次のように語っていた。「私は今季ここまで、見られる限りのリバプールの試合をすべて見てきた。そしてサウサンプトン戦のような一部の試合では（9月末のEFLカップでの2-1、編集部注）、彼はとにかくボールを失い続けていた。簡単なパスがあらぬ方向へ行ってしまい、自信もどんどん失われている」

その時点ですでに、ハッチソンはLFCのスロット監督に対し、このオランダ人選手を外し、代わりの選択肢を探すよう勧めていた。「私なら（コナー）・ブラッドリーを先発させる。間違いなくね。現在のパフォーマンスでは、フリンポンは先発メンバーに近づいてすらいない」とハッチソンは話していた。

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リバプールでの不振のシーズンの代償は、昨夏にフリンポンがオランダ代表のワールドカップメンバー入りを逃したことで現れた。代わって、アメリカ、カナダ、メキシコで開催された大会では、ユリエン・ティンバー（アーセナル）とデンゼル・ダンフリース（レアル・マドリー）が元オランダ代表監督ロナルド・クーマンの信頼を勝ち取った。

そしてクラブでも、依然として状況は決して順調ではない。シーズン開幕当初は新リバプール監督アンドニ・イラオラの下で右SBの第一候補として起用されていたが、今では本来センターバックの新戦力ロナルド・アラウホがそのポジションで優先されている。

数字だけを見れば、イラオラの判断は正しい。フリンポンが先発した4試合では6失点を喫した一方、アラウホが先発した3試合でリバプールはまだ1点も失っていない。 この点については、元イングランド代表のダニー・マーフィーも最近批判していた。

同氏はtalkSportで、「両サイドバックは」、フリンポンに加えて左の相棒ミロシュ・ケルケズも含めてのことだが、「リバプールの要求水準に十分ではない」と述べた。「彼らが良くなることもない。そういうものを持っていないんだ。ハードワークはしているが、クロスの質と最後の3分の1での判断は低い」