「優勝の予言」…奇妙な偶然がモロッコをワールドカップ優勝へ導く

モロッコ代表は、過去2大会の優勝国が入ったグループ3に入った。2026年大会制覇へ、歴史が味方するかもしれない。

中東のニュースサイト「アル・アラビー・アル・ジャディド」は、この組を「優勝の予言」を持つ組と位置づける。直近2大会で優勝国が同組から出ており、モロッコ代表にとって歴史的快挙への道が開けた。

2018年ロシア大会ではフランスがグループ3を7ポイントで1位通過し、決勝でクロアチアを4－2で破って2度目の優勝。

2022年カタール大会でも同じ流れが再現された。アルゼンチンはサウジアラビアに敗れてスタートしたが、グループCを首位突破し、決勝でフランスをPK戦破り3度目の優勝を果たした。

2026年大会のグループ3にはブラジル、モロッコ、ハイチ、スコットランドが属するが、優勝争いはブラジルとモロッコの2強に絞られている。

アンチェロッティ率いるブラジルが依然本命だが、モロッコは2022年準決勝進出の経験があり、アラブ・アフリカ勢初という実績が大きな武器だ。

この奇妙な偶然が、モロッコに歴史を刻む絶好の機会をもたらしている。卓越した世代と豊富なトーナメント経験を持つ彼らにとって、初優勝は夢ではない。

モロッコが「グループCの予言」を成就させ、アフリカ・アラブ初の世界制覇という奇跡を起こすか、注目だ。