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トーマス・トゥヘル監督はイングランド代表の選手たちに対し、来年6月のネーションズリーグ優勝が、共同開催するEURO2028に向けた絶好の足掛かりになると語った。マドリードでスペインに3-2で勝利したイングランドは、世界王者を抜いてグループ首位で終え、金曜日の準々決勝組み合わせ抽選でシード権を確保した。監督は試合後に語っている。

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トゥヘル監督、ネーションズリーグ優勝を狙う

トゥヘル監督率いるイングランドは日曜日、メトロポリターノでの スペイン戦に3-2で鮮やかな勝利を収め 、今年最後の試合を締めくくった。この結果、イングランドは世界王者を抜いてネーションズリーグのグループ首位で終え、金曜日の準々決勝組み合わせ抽選でシード権を確保した。

試合後、トゥヘル監督はネーションズリーグの重要性と、この大会が主要大会でのさらなる成功につながるかを問われ、「私にとっても、我々にとってもそうだ」と答えた。

「優勝したい」

トゥヘル監督は、大会のタイトルがもたらすものを示す例として、ポルトガルの成功を挙げた。「昨年、ポルトガルが優勝した時の祝福の様子を見聞きした。決勝ではPK戦でスペインに勝った。これはEUROに向けて我々にできる最高の準備だ。そこまで先のことは考えていないが、それは事実だ」と続けた。

「最高レベルの試合で自分たちの力を証明し、自信を深め、現在地を確かめたい。必要なところはプレーを少し修正する。そのために、このネーションズリーグはうってつけだ。優勝したい。だが、まずは準々決勝に勝たなければならない」

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マドリードで「力を示す勝利」

マドリードでイングランドは3-0とリードを広げたが、63分にエリオット・アンダーソンがPKを与えて退場。これをミケル・オヤルサバルが決め、緊迫した終盤を迎えた。「ワールドカップ後、我々は次の段階に進んだ。スペイン戦のパフォーマンスを非常に誇りに思う。本当に力を示す勝利だ」とトゥヘル監督は語った。「勝ち方が良かった。第3局面での戦い方は非常に印象的だった。試合を重ねるごとに進歩しているのが分かったはずだ」

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エズリ・コンサも同意し、こう語った。「ネーションズリーグはタイトルだ。EUROに向けてタイトルを獲得できれば、僕たちにとって非常に大きい。EUROで優勝したいし、自国で開催されることも分かっている。それは僕たちに大きな後押しを与えてくれる」

イングランドの今後は？

イングランドの準々決勝の対戦相手は金曜日の抽選で決まる。ホーム＆アウェー方式の2試合は3月に行われる。

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決勝大会は来年6月に開催される。トゥヘル監督には、地元開催のEUROに向けた足掛かりになると考えるタイトルを獲得するチャンスが訪れる。